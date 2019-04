Napi cukiság: szuperhős ragadozó érkezett a pécsi állatkertbe - fotó

A csehországi Brnóból érkezett, Vadim nevet viselő hím rozsomákkal (Gulo gulo) gazdagodott a pécsi állatkert; a vadaspark veszélyes ragadozója hosszas biztonsági előkészületek után foglalhatta el a kifutóját - tájékoztatta szerdán az intézmény az MTI-t.



A közlemény szerint a menyétfélék családjába tartozó ragadozóból mindössze százhúsz példány fordul elő Európában. Magyar népies elnevezése a torkosborz, ami arra utal, hogy ez az állat sokkal több prédát zsákmányol, mint amennyit megeszik. Hatalmas mancsokkal és karmokkal rendelkezik, óriási területeket jár be és szüntelenül vadászik - írták.



A rozsomákok nem vetik meg a döghúst sem, de általában friss zsákmányért kutatnak és képesek akár egy legyengült rénszarvast is elejteni. A faj egyedei nagyon jól másznak, sok esetben prédáikat a fák tetejéről leugorva ejtik el óriási karmaikkal.



A pécsi állatkertben Vadim takarmánya változatos csontos marhahúsból, lóhúsból és halból áll. Vadim számára - a biztonsági előírásokat betartva - a lámakifutót alakították át és szerelték fel olyan erős rácsozattal és biztonsági rendszerrel, amely a medve vagy a hiénák kifutójáéval vetekszik - hangsúlyozta az állatkert. A karbantartók és gondozók kiemelt figyelmet fordítottak arra is, hogy megfelelő rejtekhelyeket, mászási lehetőségeket biztosítsanak az állat számára. A tervek szerint a hím rozsomák még az idén társat kaphat.