Napi rejtvény: találja meg a strandoló Bódi Sylvit ezen a fotón!

Most poztolt fényképe is Indonéziában készült a közelmúltban, de nem tudjuk megcsodálni bikinis testét, mert Sylvi egészen aprócska rajta – de ha figyelmesen nézi, megtalálja –"Azért ide is húz a szívem... Az a pici valami ott én vagyok, a deszkámmal" – írta a kép mellé.