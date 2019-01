Négy sorozat premierévadjaival indítja az új évet az RTL Spike

Ahogyan azt már megszokhattuk, az RTL Spike-on sosincs hiány a lebilincselő sztorikból. Ebben az évben sem lesz ez másképp, hiszen máris négy népszerű sorozat vadonatúj évadjaival indítja 2019-et a csatorna. Januárban és februárban magyar szinkronnal folytatódik a Vikingek, az iZombie, a Visszatérők és a The Walking Dead története is.



Ebben az évben sem lesz hiány zombikból, vikingekből, na és persze a földi élet megmentéséért küzdő száműzöttekből az RTL Spike-on. A csatorna ezt az évet négy sorozat új évadjaival kezdi, így januárban és februárban is garantáltan lesz min izgulni a nézőknek.



Január 23-án, szerda este 22.00-kor tovább folytatódnak a hatalmi harcok. A Vikingek története az ötödik évad két új epizódjával indítja a sorozat dömpinget. Nem kell sokat várniuk a Visszatérők rajongóinak sem, hiszen január 29-én, kedd éjszaka szintén ötödik évaddal pörög tovább a csatornán a sztori, amelyben már hat évvel később követhetjük figyelemmel, vajon hőseinknek sikerül-e elkerülni, hogy ismét bekövetkezzen a világvége.



A januári izgalmakat februárban további sorozatok premierévadjai fokozzák, és a zombik veszik át a hatalmat az RTL Spike-on. Február 7-én, csütörtökön az iZombie negyedik évadjában Olivia "Liv" Moore orvostanhallgató és nem mellesleg élőhalott lány története folytatódik tovább, akire ezúttal is számos megoldatlan gyilkossági ügy vár Seattle városában. A zombik tovább támadnak február 11-től, hiszen hétfő este folytatódik a nagysikerű sorozat, a The Walking Dead 9. évadja. Az új epizódokban a csapat Washington D.C. felé veszi az irányt, hogy a megálmodott civilizáció megépítéséhez szükséges eszközöket beszerezzék. Persze útjuk ezúttal sem lesz zökkenőmentes.



Premier epizódok időpontjai az RTL Spike-on:



Vikingek 5. évad – január 23. szerda 22.00-tól



Visszatérők 5. évad – január 29. kedd 22.00-tól



iZombie 4. évad – február 7. csütörtök 22.00-tól



The Walking Dead 9. évad folytatása – február 11. hétfő 22.00-tól