Nehéz helyzetbe került egy igazgató: a tanári kar fele egyszerre vár gyereket

Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy ketten is terhesek a tanárok közül. Aztán amikor a harmadik babát is bejelentették, kicsit megdöbbentem, a negyediknél pedig szinte sokkot kaptam. Az ötödiknél már azt sem tudtam, mit mondjak. A hetedik terhességnél majdnem elfelejtettem gratulálni, mert hirtelen úgy reagáltam: »Ugye viccelsz?«

A kansasi általános iskolában igazi baby boom történt. A múlt évben sorra vonultak az igazgató elé a tanárnők, hogy bejelentsék állapotukat. Természetesen a kismamák boldogsága az egekben volt, nem úgy az igazgatóé:- mesélt a történtekről Ashley Miller, aki 20 éve dolgozik az iskolában.Az igazgató arról is beszélt, hogy helyettesítő tanárokkal tudja megoldani az oktatást, ami még úgy is nehézkes, hogy a kismamák nem egyszerre mennek el szülni - számolt be a Yahoo Az eset nem egyedi az államokban, néhány napja robbant a hír, hogy egy portlandi szülészet kilenc munkatársa lett egyszerre várandós.