Nekik drukkolhatunk A Dal első elődöntőjében - Mutatjuk ki az első kilenc versenyző

Véget értek A Dal 2019 élő válogatói, az adásokból továbbjutó fellépők két elődöntőben versengenek egymással. Az első kilenc előadó szombat este lesz látható a Duna Televízió és a Duna World képernyőjén.







A első elődöntőben az Acoustic Planet: Nyári zápor; DENIZ: Ide várnak vissza; a Konyha: Százszor visszajátszott, Petruska: Help Me Out of Here; a The Middletonz: Roses; a The Sign: Ő, az USNK: Posztolj; Vavra Bence: Szótlanság, valamint a yesyes: Incomplete című dalai versenyeznek majd - közölte az MTI-vel hétfőn az MTVA sajtóosztálya.



A szombati adásban az is kiderül, hogy kinek ítéli a zsűri A Dal 2019 Felfedezettje különdíjat.



A két elődöntőben színpadra lépő kilenc-kilenc előadó közül nyolcan mérettethetik meg magukat a február 23-i döntőben.



A február 2-i válogatóban a 16 éves Nagy Bogi Holnap című dala 41 pontot kapott a zsűritől és a nézőktől összesen, akárcsak A Dal két évvel ezelőtti győztese, Pápai Joci, aki Az én apám című számot adta elő.



Negyven-negyven ponttal jutott tovább Petruska a Help Me Out of Here, valamint a Ruby Harlem a Forró című dallal. Szintén bekerült az elődöntőbe a Mocsok 1 Kölykök az Egyszer című szerzeménnyel, amely a zsűritől 39 pontot kapott.



A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival az USNK és a Posztolj című dal lett, így velük is találkozhatnak a nézők az elődöntőben.



Már elindult A Dal Akusztik online szavazás is. A www.adal.hu oldalon az Akusztik menüpont alatt lehet szavazni a 30 versenydal akusztikus változatára február 20-án éjfélig. A győztest a műsor döntőjében jelentik be.



A Dal adásai után, 21.40-től exkluzív, színfalak mögötti információkkal várja a nézőket A Dal Kulissza. A műsorban az előadók és a zsűri is számtalan érdekességgel szolgál majd a produkciókról, kulisszatitkokat osztanak meg a műsorvezetőkkel, Forró Bencével és Lolával. A Dal 2019 honlapján, valamint Facebook, Instagram és YouTube oldalain pedig extra tartalmak, videók és cikkek is elérhetők a műsorról.









