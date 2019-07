Nem bánta meg a szakítást Hajdú Péter

–

A Sláger Reggel műsorvezetői nem hagyták szó nélkül az incidenst, vallomásra késztették a hírességet, aki a rádió hallgatóinak árulta el elsőként, lehetőség sem lett volna a személyes lezárásra!Legutóbbi öthónapos kapcsolatának Hajdú Péter úgy vetett véget, ahogyan elkezdte, SMS-ben. Ez alaposan felborzolta a kedélyeket, mindenkinek megvan a véleménye arról, hogyan illendő lezárni egy kapcsolatot. A Sláger FM műsorvezetői nem elégedtek meg a csütörtökön elterjedő pletykákkal, személyesen hívták fel Pétert, hogy fényt derítsenek az igazságra. Kiderült, hogy a tévés éppen külföldön tartózkodott, amikor szöveges üzenetben kialakult egy vita közte és a hölgy között. Ekkor megpróbálták egymást felhívni, de előbb ő nem érte el egykori kedvesét, később ő nem tudta felvenni a telefont. Hajdú Péter szerint azért nem kirívó ez az eset, mert amúgy is SMS-ben kezdődött a kapcsolat, amikor nem találkoztak, akkor is főleg ilyen formában kommunikáltak egymással.A Sláger Reggelben Péter elmondta:Nagyon kellemetlen egy ilyen helyzet, de ha egy kapcsolatnak vége az így is, úgy is kellemetlen, teljesen mindegy, hogy azt személyesen, vagy SMS-ben tesszük. Ez a telefonos vita rávilágított arra, hogy nem működik közöttünk a kapcsolat, ezért kimondtam, hogy vége, ezután feleslegesnek éreztem, hogy személyesen is átrágjuk, amit SMS-ben meg tudtunk beszélni.A műsorvezetők később egymás között megvitatták: tiszteletre méltó, hogy a 44 éves férfi ilyen kitartóan keresi a szerelmet!