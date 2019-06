Nem fogja elhinni, hányszor látta a moziban a Bosszúállók befejező részét egy Marvel-fan

Egy amerikai Marvel-rajongó akár a Guinness-rekordok könyvébe is bekerülhet, mivel mindenkinél többször, száztízszer látta moziban a stúdió Bosszúállók: Végjáték című új szuperhősfilmjét.



Agustin Alanis hétfőn Twitter-üzenetben osztotta meg a rekordot. "Napi tíz órát dolgozom, aztán hétköznapokon kétszer nézem meg a Végjátékot, ami összesen hat óra" - írta. Egy szelfit is mellékelt, amelyen egy jegyszedő társaságában áll, aki felmutatja a férfi száztizedik mozijegyét.



Alanis egy tavalyi rekordot döntött meg, amelyet Anthony Mitchell állított fel, aki százháromszor nézte meg moziban a Bosszúállók: Végtelen háború című filmet. Az a rekord bekerült a Guinness-rekordok könyvébe, és a szorgalmas néző jutalmul a Végjátszma forgatási helyszínét is meglátogathatta.



A Floridában élő Alanis egyébként minden alkalommal egy képet posztolt magáról kezében a mozijeggyel, amikor megnézte a filmet.



A Marvel Bosszúállók-sorozatának befejező epizódjára világszerte 2,732 milliárd dollárért (774 milliárd forintért) váltottak jegyet a nézők. Ezzel az eredménnyel csaknem beérte az Avatart, minden idők legnagyobb kasszasikerét, amelynek globális bevétele 2,788 milliárd dollár (790 milliárd forint) volt.



Az április óta forgalmazott Bosszúállók: Végjáték már premierhétvégéjén 1,2 milliárd dollárt (340 milliárd forintot) keresett, és azóta is sikerrel játsszák a mozik. Iparági elemzők szerint azonban a produkció már kezd veszíteni a lendületéből, és mégis a második helyen végezhet az Avatar mögött, legalább is addig, amíg esetleg újból elő nem veszik majd, és ismét mozikba nem küldik.