Nem fogja elhinni, miért olyan különleges ez a sör

Egy amerikai sörfőzde egy 131 éve elsüllyedt utasszállító hajó maradványai között talált palackozott sörökből kivont élesztőből készítette el új sörét. A Deep Ascent (Mély felemelkedés) nevű sört az Albanyban megrendezett kézművessör-fesztiválon mutatták be a fogyasztóknak. Jamie Adams egykori Wall Street-i tőzsdealkusz mintegy két évtizede nyitotta meg Saint James nevű sörfőzdéjét Long Islanden.Új söre a férfi búvárkodásának köszönheti elkészültét. Az 1886-ban Liverpoolból New Yorkba tartó, a Fire-szigetnél egy szkúnerrel összeütköző, majd elsüllyedő SS Oregon luxusóceánjáróról búvárok által felszínre hozott palackozott sörökből vonták ki az új sörhöz felhasznált élesztőt. A hajó maradványai mintegy 45 méter mélyen nyugszanak az Atlanti-óceánban.A 44 éves Adams szerint az SS Oregon csodálatos hajóroncs a búvárok számára. Már 2015-ben elkezdtek kutatni érintetlen palackok után, de csak 2017-ben jártak sikerrel, amikor egy vihar átrendezte az óceán fenekét borító homokot, és a búvárok be tudtak hatolni a hajó első osztályának éttermébe. Mintegy féltucat palackot találtak felfordulva, parafadugójuk érintetlen volt. Később még további 20 palackra bukkantak. Adams kémcsőben tenyésztette ki az élesztőt egy mikrobiológus barátja segítségével, majd a következő két évet azzal töltötte, hogy söröket készítsen belőle, megtalálja a legjobb ízt.A komló és az árpa mellett az élesztő kulcsfontosságú alapanyag, amely meghatározza a sör ízét és jellegét. Adams szerint az SS Oregonról származó keményítő az angliai Bass Brewers sörfőzdéből származik, ők készítették akkoron a Kingís Ale nevű sört, amely ma már nincs forgalomban. Új söre másolata annak, amelyet a hajón 1886-ban felszolgálhattak. "Azt akarjuk, hogy az emberek egy kicsit megérezzék, milyen volt az élet utasként egy óceánjárón" - mondta.