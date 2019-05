Nem mindennapi baleset történt egy amerikai férfivel - Veszett denevér harapta meg

Egy táblagép tokjába elrejtőzött veszett denevér harapott meg egy idős férfit az Egyesült Államok-beli New Hampshire-ben.



A South Hamptonban élő Roy Syvertson a helyi televíziónak számolt be a múlt héten történt esetről.



Elmondta, hogy éppen be akarta zárni a tabletjét, amikor valami belemart az ujjába. Először azt hitte, hogy méhcsípéssel van dolga, amikor azonban rájött, hogy egy denevér harapta meg az ujját, megpróbálta a tokban tartani az állatot, amelyik a táblagép hátoldala és a tok között rejtőzött el.



A 86 éves férfinak végül sikerült kivinnie a denevért a házból, ám az állat nem sokkal később elpusztult. Kiderült, hogy veszett volt, ezért Syvertson kórházba ment kezelésért.