Nem pisil több ivóvizet a híres brüsszeli Manneken Pis-szobor

Nem pisil többé ivóvizet a híres brüsszeli Manneken Pis-szobor: a város illetékesei ugyanis a közelmúltban azzal szembesültek, hogy a "pisilő kisfiú" szobrából napi 1000-2500 liter friss víz ömlik egyenest a csatornába.



A közkedvelt szökőkút a 61 centiméter magas meztelen fiúcskával Jérôme Duquesnoy barokk mester műve, a belga főváros egyik közkedvelt látványossága. Az eredeti szobor 1619-ben készült, ma már egy brüsszeli múzeum gyűjteményének darabja, egy másolat helyettesíti a Grand Place mellett, a belga főváros középkori központjában - idézte fel a The Guardian brit napilap honlapja.



A közelmúltban Régis Callens, egy helyi energetikai szakember állapította meg, hogy a szoborból naponta mintegy 1000-2500 liter tiszta ivóvíz - tíz háztartás szükséglete - folyik el és vész kárba.



"Azt hittük, zárt rendszerű és semmit sem fogyaszt" - mondta Callens, aki a szobron elhelyezett mérő adatait vizsgálta meg, amelyre senki ügyet sem vetett korábban.



A kifolyó víz elvezetésére a héten készítettek egy csatornát, amelyből visszavezetik a vizet a szoborhoz. Később egy állandó vízkeringető rendszert is építenek hozzá.



Benoît Hellings, az egyik brüsszeli városatya elmondta: négyszáz év után először nem friss vizet pisil a Manneken Pis. "A város most megvizsgálja az összes központi szökőkutat, hogy ne fordulhasson elő hasonló pazarlás. Emellett az iskolákban és a sportcentrumokban is ellenőrzik a hasonló kutakat. Példát kell mutatnunk, és mindenkit arra bíztatunk Brüsszelben, hogy figyeljen a vízfogyasztására" - fűzte hozzá.



A Manneken Pis bronzszobor a legendák egyike szerint egy kisfiúnak állít emléket, aki ily módon oltotta el a Brüsszel ostromlói által gyújtott tüzet. A szoborról számtalan másolat készült. Az eredeti szobrot többször megrongálták és ellopták, például 1817-ben.



A köztéri szobrot rengeteg turista fotózza nap mint nap. A meztelen fiúcskának csaknem ezer ruhája van, és az év 130 napján ezekbe öltöztetik.