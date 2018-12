Nem tartja indokoltnak a Huawei kizárását az 5G versenyből a Deutsche Telekom

Miután az Egyesült Államok példáját követve világszerte számos ország kizárta az állami és 5G szolgáltatói beszerzési tenderekből a kínai Huawei Technologies mobil hálózati berendezésgyártó vállalatot, a Deutsche Telekom szakértője indokolatlannak nevezte a lépést a WELT lapnak adott interjúban . Nincsenek teljesen meggyőződve a szakértők arról, hogy valamely hálózati berendezés gyártó vállalat, mint például a Huawei képes-e egyáltalán minden látható nyom nélkül nyitva hagyni egy hátsó bejáratot állami hírszerző szervezetek számára a forgalmazott adatok megszerzéséhez.Az Egyesült Államok mindenesetre meg van győződve róla, hogy ez lehetséges. Az Edward Snowden által nyilvánosságra hozott dokumentumok mindenesetre azt mutatják, hogy amerikai hálózati berendezés gyártó vállalatok berendezéseinél volt már példa az adatfolyamot leágaztató átalakításokra. Német szakértők viszont legalábbis "problémásnak" tartják, hogy ilyesmire sor kerülhetne. "Minden hálózati berendezést a lehető legalaposabb módon vizsgálunk át üzemi körülmények között mielőtt használatba kerülhetnének" - jelentette ki Thomas Tschersich, a Deutsche Telekom kiberbiztonsági igazgatója a WELT-nek adott interjúban.Folyamatosan megfigyeljük az eszközök adatforgalmazását, és amennyiben "furcsaságokat" tapasztalunk, a szóban forgó készülék a vizsgálatok megnyugtató lezárásáig nem kerülhet használatba. Ilyen előfeltételek mellett legalábbis kétséges, hogy az alkalmazott hálózati berendezések adatokat tudnának mások felé átirányítani - mondta. A berendezések vizsgálatát a Deutsche Telekom saját bonni biztonságtechnikai laborjában végzi el - mondta. A szúrópróba szerűen kiválasztott készülékeket darabjaira bontják, a legutolsó alkatrészeit is bevizsgálják, sőt, még az integrált áramkörök tokozását is megbontják és mikroszkóp alatt vizsgálják meg azok belső felépítését. Sem a Telekom, sem az illetékes szövetségi biztonságtechnikai hatóság, a Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nem talált még hálózati berendezésgyártó vállalatok termékeinél aggodalomra okot adó jelet - mondta. Az 5G mobil szolgáltatás kiépítéséhez ráadásul a T A Telekom legalábbis aggályosnak tartja a Huawei kizárását a versenyből. "Tekintettel az 5G hálózat kiépítésének a sürgető igényére, Németország nagyon nem tenné jól, ha kihagyna egy ilyen nagy kapacitással rendelkező beszállítót a versenyből" - figyelmeztetett Thomas Tschersich.