Nem változtatják meg a férfi életkorát, aki hivatalosan is 20 évvel fiatalabb akart lenni

Pert vesztett egy 69 éves holland férfi, aki azt kérelmezte, hogy születési dátumát változtassák 20 évvel későbbire.



Emile Ratelband 1949. március 11-i születési időpontját 1969. március 11-re kérte módosítani, hogy életkora miatt ne diszkriminálják álláskereséskor vagy párkereső oldalakon. A változtatás szerinte hasonló ahhoz, mint amikor valaki transzneművé nyilvánítja magát.



Az ügyével foglalkozó arnhemi bíróság hétfőn elutasította a kérelmet, arra hivatkozva, hogy a holland törvények életkor alapján határoznak meg bizonyos jogokat és kötelezettségeket, mint például a választójog vagy az iskolalátogatási kötelezettség, és ha elfogadnák Ratelband kérelmét, értelmetlenné válnának az életkori követelmények.



A bíróság elismerte, hogy létezik a társadalomban egy olyan trend, hogy az emberek tovább érzik magukat fittnek és egészségesnek, "de ez nem elfogadható indok egy személy születési dátumának megváltoztatására".



A kérelmezőnek nem sikerült meggyőznie a bíróságot arról, hogy hátrányos megkülönböztetésben van része az életkora miatt, másfelől egy ilyen diszkrimináció ellen másképp is fel lehet lépni, mint a születési időpont megváltoztatása - tették hozzá.



Ratelband azzal érvelt, hogy a kora miatt diszkriminálják álláskereséskor és a Tinder online párkereső oldalon is. "69 évesen korlátokba ütközöm, 49 évesen viszont új házat vehetek, új kocsit vezethetek, több munkát vállalhatok. Ha a Tinderen beírom, hogy 69 éves vagyok, nem kapok választ. Ha 49-et mondok, ezzel az arccal fényűző helyzetben leszek" - mondta.



Azzal is igyekezett alátámasztani az igényét, hogy orvosai szerint egy 45 éves testében él, saját magát pedig "ifjú istennek" írta le. Tavaly a közösségi médiában számolt be arról a pillanatról, amikor a tükör előtt állva elhatározta, hogy perel a fiatalításért: nem azért, mintha félt volna az öregedéstől, hanem mert a legtöbbet akarja kihozni az életből olyan sokáig, amíg csak lehet.