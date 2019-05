Németh Lajos: még nem mondtam le a sportolásról

–

Németh Lajos futó pályafutásának véget vetett egy sérülés, azonban a meteorológust semmi sem tántoríthatja el a mozgástól. Újabban biciklivel rója a kilométereket és csatlakozott a Budapest Urban Games mezőnyéhez is. Németh Lajosból úgy vált sportember, hogy 40 évesen 350 métert is alig bírt lefutni.Augusztus 31-én újra megtelnek az utcák, terek és grundok mozogni vágyó emberekkel, kezdetét veszi a negyedik Budapest Urban Games (BUG). Idén a BUG a Sportfőváros program része - az utcalimpia a városi sportolás népszerűsítését, valamint a helyi sportközösségek építését tűzte ki célul. Németh Lajos még nem tudja, hogy az úszás, streetball és grundfoci közül melyiket válassza, de mindenképpen valami újban szeretné megméretni magát.Sajnos a futás már nem jöhet szóba, egy sérülés véget vetett a több évtizedes futói karrieremnek, azonban a sportról nem mondtam le, nyáron biciklizéssel, télen pedig korcsolyázással tartom magam formában. A kerékpározáshoz megvannak a bevett városi útvonalaim, Budapest nagyszerű hely a szabadidős mozgásramondta Németh Lajos. A meteorológus 40 éves lehetett, amikor felfedezte magának a sportot.Olyan életet éltem, mint akkoriban majdnem minden hasonló korú férfi. Hazamentem, kinyitottam a sört, elővettem a ropit és néztem a gyerekeket felcseperedni. Egyszer a gyerekek elrángattak egy eseményre, ahol 350 métert kellett lefutni, cserébe adtak egy üdítőt. Szörnyen ment. A legnagyobb törést az okozta, hogy láttam a gyerekeim szemében a csalódottságot, hogy az apjuk még erre sem képes. Akkor elkezdtem titokban a Margitszigeten futni, majd az 50. születésnapomon lefutottam az első maratonomatmondta Németh Lajos.A meteorológussal is együtt sportolhatnak azok, akik jelentkeznek a BUG-ra. A részvétel a programokon ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A nevezés már elindult ezen a