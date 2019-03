Nemi erőszak lehet McGregor visszavonulásának oka?

Forrás: eu.usatoday.com Fotó: Julio Cortez, AP

A The New York Times című lap meglepő bejelentéssel élt: biztos abban, hogy a UFC-szervezet világbajnoka, az MMA-klasszis ír Colin McGregor azért jelentette be visszavonulását , mert életében létezik egy elvarratlan szál. Nevezetesen: tavaly december 9-én a dublini Beacon Szállóban megerőszakolt egy nőt - írja a Bors.Az ír sajtó 2018 végén egy ismeretlen, ám világhírűnek nevezett ír sportember erőszakügyéről írt, de akkor nem nevesített. A N. Y. Times viszont tényként közölte, hogy McGregor a bűnös, állítólag akkor őrizetbe is vették. Kihallgatása során meglepetésének adott hangot, megtagadta a válaszadást, majd óvadék ellenében szabadult.Az ír rendőrség azonban tovább nyomoz, mert a hotel egyik alkalmazottja a ketrecharcost azon az éjszakán látta a Beaconben, és a belső tévélánc felvételei is tanulmányozhatók. Szintén a N. Y. Timestól tudható, hogy a megerőszakolt nő reggel kórházi látleletet vetetett, így a rendőrök kezében vannak az árulkodó DNA-teszteredmények, amelyek alapján elméletileg be­azonosítható McGregor. A bunyós szóvivője visszautasította a vádat, felesége, Dee Devlin pedig elhárította az újságírók érdeklődését.