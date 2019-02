Nemzetközi díjat nyert a magyar biztosítási applikáció

Nemzetközi elismeréssel kezdte az évet az NN Biztosító óraalapú, applikáción keresztül működő protect.me biztosítása.



A magyar fejlesztés "Service design", azaz szolgáltatástervezés kategóriában hozta el az egyik legelismertebb dizájndíjat a hat és fél évtizedes múltra visszatekintő iF Design Award-ról.



Az iF Design Award a dizájnszakma egyik legrangosabb elismerése, a versenyt pedig a világ legrégebben működő, független, dizájnnal foglalkozó szervezete, az iF International Forum Design GmbH rendezi meg – immár 66 éve.



Az idei megmérettetésre ötven országból több mint 6400 pályázat érkezett, amelyeket 67 tagú szakértő zsűri bírált el. A díj presztízsét jól mutatja, hogy az elmúlt években rendre olyan vállalatok részesültek az elismerésben, mint az Apple, a Samsung vagy éppen a BMW.



Az NN Biztosító a 2018 júliusában elindított, óraalapon, mobiltelefonos applikáción keresztül működő protect.me-vel pályázott a díjra. A nemzetközi szinten is úttörő balesetbiztosítást kínáló protect.me alkalmazás a Service Design terület kategóriájában nyert a szakmai zsűri értékelései alapján.



A díj értékét tovább növeli, hogy az elmúlt mintegy hetven év során ez az első magyar megoldás, amely el tudta nyerni a kategória első helyét.



„A protect.me-vel több tekintetben is úttörő vállalkozásba vágtunk bele, hiszen a maga nemében egyedülálló ez az igényalapú szolgáltatás, ráadásul már a kezdetektől a design thinkingre építettünk, végig az ügyfélvisszajelzések alapján dolgoztunk. Ezért még értékesebb visszaigazolás számunkra ez a nemzetközi elismerés" – hangsúlyozta Sztanó Imre, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: „a protect.me-vel teljesen új módon tudjuk megszólítani az ügyfeleinket, akiknek így a 21. századi igényeknek megfelelően gyors, kényelmes és személyre szabott szolgáltatást tudunk nyújtani".



A design megalkotása során a társaság a Frontíra design csapatával működött együtt, amelynek vezető designere nagy sikerként értékelte, hogy hozzájárulhattak a rangos elismerés elnyeréséhez. Csertán Ákos kiemelte: „Az együttműködés során az ügyfélcentrikus, innovatív hozzáállásra és tervezésre helyeztük a hangsúlyt, már önmagában is példaértékű, hogy egy biztosító ilyen előremutató projektbe vág bele".



Az iF Design Award rövid időn belül a második rangos elismerés, amellyel a protect.me konstrukciót díjazták. Az applikáció a múlt év végén nyerte el a legjobb alkalmazásoknak járó "Best New Mobile App" arany fokozatát. A versenyen a felhasználóbarát, a felhasználókat egyedi módon segítő alkalmazásokat ismeri el az applikációfejlesztőkből, designerekből és tervezőkből álló zsűri.



A protect.me csoportos élet- és balesetbiztosítás „on-demand" elven működik, azaz a felhasználó számára releváns biztosítási csomagot elég arra az időszakra aktiválni, amikor ténylegesen szükség van rá, és fizetni is csak az aktív időszakra kell, mobil bankkártyás fizetéssel.



Az alkalmazással így a biztosító támogatni szeretné ügyfelei sportos, aktív életmódját. Az applikáción keresztül a biztosítási védelmet egyszerűen és gyorsan be lehet kapcsolni, és pár percen belül alacsony díjért biztosítottá válhat a felhasználó. A gyors csatlakozás mellett a protect.me biztosítás nagy előnye a kedvező ár: egy óra díja ugyanis 79 forinttól 399 forintig terjedhet, biztosítási csomagtól függően.