Nemzetközi egyetemi művészeti fesztivált rendez a Színház- és Filmművészeti Egyetem

Ma kezdődik a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) nemzetközi egyetemi művészeti fesztiválja; a négy napig tartó FACT-en (Festival Arts Cinema Theatre) négy külföldi és két magyarországi egyetem hallgatói mutatkoznak be.Az idén harmadik alkalommal megvalósulóA fesztiválon együtt mutatkozik be a film és a színház, valamint a díszlet- és jelmeztervező hallgatók munkái is megjelennek. A FACT célja, hogy lehetőséget adjon magyar és külföldi diákoknak, hogy megismerjék egymás munkáit, bemutassák vizsgafilmjeiket és előadásaikat, közös műhelymunkákon vegyenek részt és hosszú távú szakmai kapcsolatokat építsenek ki.A fesztiválon a dokumentum- és kisjátékfilm-vetítés mellett a televíziós műsorkészítők munkáit is bemutatják. A látványtervező MA szakos hallgatóik mellé meghívták a társegyetemek tervezőit, így közös kiállításon láthatóak az SZFE, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar növendékeinek alkotásai.A FACT programja ITT érhető el >>A rendezvény első napján látható a versciói Accademia Teatro Dimitri A gardrób című előadása. A pénteki programban a giesseni Justus Liebig Egyetem A lányod csodálatos történetei című produkciója, a Belgrádi Művészeti Egyetem "Jó itt - fát vágok, babot eszek" című előadása, valamint Accademia Teatro Dimitri Mea Culpa című performansza szerepel. Szombaton és vasárnap az SZFE előadásai mellett többek között a Prágai Előadóművészeti Egyetem Színművészeti Kar (DAMU) produkciói szerepelnek a programban és a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar előadása is látható. A fesztivál részletes programja az SZFE honlapján található meg.Az off-program keretében nemzetközi workshopokat tartanak az SZFE hallgatóinak szervezésében. A fesztivál keretében két nemzetközi szakmai konferenciát is rendeznek, az egyik azt vizsgálja, hogy milyen alkalmazási lehetőségei vannak a projektmódszernek a felsőfokú művészeti oktatásban, a másik pedig a meghívott egyetemek oktatásmódszertanával és fesztiválszervezői tapasztalataival foglalkozik.