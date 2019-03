Nemzetközi elismerést kapott az ízületkímélő kutyahámjáért egy magyar cég

Forrás: julius-k9.com

Magyar vállalat fejlesztése, az ízületkímélő kutyahám lett a Red Dot Award 2019 egyik díjazottja. A 20 éve kutyafelszerelések gyártásával foglalkozó JULIUS-K9® az esseni Design Zentrum „piros pontját", a világ egyik legtekintélyesebb design- és formatervezési díját nyerte el.Az egyik legrangosabb nemzetközi elismerést jelenti, ha valaki megkapja az esseni Design Zentrum díját, és munkája szerepelhet a Red Dot Design Museum éves kiállításán. A díjat három fő területen adják át: kommunikációs design, designkoncepció és termékdesign – ez utóbbi kategóriában nyert díjat a JULIUS-K9® fejlesztése, maga mögé utasítva több mint ötezer pályázatot.„Ízületkímélő hámunk megalkotásával új szintre kívántuk hozni a kutya-ember kapcsolatot. Ez a díj megerősít minket abban, hogy a design és a funkcionalitás egyformán fontos ismertetői a termékünknek"- mondja az elismerés kapcsán Sebő Gyula, a JULIUS-K9® alapítója.Az elmúlt pár évben a díj kapcsán több magyar sikernek is örülhettünk. A Zeneakadémia Bartók Fesztiváljának imázsfilmje, a Kassák Múzeum új arculata, Borzák Márton munkái és a Lead82 stúdió több könyve is nyert az évek során.A beküldött pályamunkák száma évről évre egyre magasabb - idén is tízezer felett volt a három fő területen -, a pályázók között pedig a világ legnagyobb vállalatai is megtalálhatóak: a korábbi években az Apple, a BMW, a Philips vagy a magyar fejlesztésű Teqball is nyert díjat.