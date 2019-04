Netflix sorozatban tér vissza a képernyőre Renée Zellweger, aki holnap ünnepli 50. születésnapját

Svájci származású apja mérnökként, norvég anyja házvezetőnőként dolgozott Angliában, és egy Amerikába tartó hajón ismerkedtek meg. Texas államban telepedtek le, Zellweger a Katy nevű kisvárosban született. Középiskolás korában kezdett érdeklődni a színészet iránt, beiratkozott egy drámaklubba, aktívan sportolt, beszédórákat vett. Angol szakon szerzett diplomát a Texasi Egyetemen, közben drámát is hallgatott és végleg eldöntötte, hogy színésznő akar lenni. Meghallgatásokra járt és sikerült néhány kisebb szerephez jutnia olyan filmekben, mint a Nyakunkon az élet vagy a Zenebirodalom visszavág.A texasi láncfűrészes gyilkos visszatér forgatásán ismerkedett meg a szintén sztárbabérokra törő Matthew McConaughey-vel, és ugyanebben az évben a Szerelem és egy 45-ös című film főszerepében elég jó kritikákat kapott ahhoz, hogy úgy döntsön, Los Angelesbe, a filmvilág központjába költözik. 1996-ban az Egy zseni árnyékában című filmben a kritikai elismerte tehetségét, a nagy áttörést a Jerry Maguire - A nagy hátraarc című film hozta meg számára Tom Cruise oldalán. A rendező Cameron Crowe több színésznő felkérésén is gondolkodott, de amikor meglátta Zellwegert, azonnal mellette döntött. A sikeres film után független filmesek keresték meg, majd nagy költségvetésű hollywoodi filmek következtek. Meryl Streep partnere volt az Oscar-díjra jelölt, könnyfakasztó Életem értelmében 1998-ban, majd a könnyed Oltári vőlegény és az Én és én meg az Irén következett Jim Carreyvel, akivel hamarosan randevúzni kezdett.2001-ben a Betty nővér címszerepéért Golden Globe-díjat kapott. Neve elválaszthatatlanul egybeforrt minden idők egyik legsikeresebb vígjátékával, a Bridget Jones naplójával és annak további két folytatásával. Az első rész forgatását, amelyben egy fiatal nő társkeresésének fordulatain nevethetett és könnyezhetett a közönség, 2001-ben fejezte be, és rögtön Oscar-díjra jelölték. 2004-ben következett a Bridget Jones: Mindjárt megőrülök!, majd 2016-ban a Bridget Jones babát vár. Ez utóbbi forgatókönyvének megírásába Emma Thompson is beszállt, aki egy rövid szerepet is elvállalt a történetben.A Chicago című filmmusicalért 2002-ben újra Oscar-jelölést kapott, és 2003-ban a Hideghegyben nyújtott alakításáért a legjobb női mellékszereplő kategóriában haza is vihette az arany szobrocskát, teljesítményéért a Golden Globe- és a BAFTA-díjat is elnyerte. 2005-ben Russell Crowe partnere volt a világbajnok bokszoló, James J. Braddock mesébe illő pályafutását bemutató A remény bajnoka című drámában, ugyanebben az évben csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán. Magánélete azonban nem alakult szerencsésen: 2005-ben feleségül ment Kenny Chesney countryénekeshez, de néhány hónapig tartó házasságukat még ugyanabban az évben érvénytelenítették, 2011-ben szakított a színész-rendező Bradley Cooperrel.A Miss Potter című filmben, a Nyúl Péter kalandjai című gyerekkönyv angol írónőjének, Beatrix Potternek a bőrébe bújt 2006-ban. Két évvel később George Clooney rendezőként instruálta a Bőrfejek című romantikus drámában, a szóbeszéd szerint több is volt közöttük hétköznapi munkakapcsolatnál. 2009-ben a Miért éppen Minnesota? című habkönnyű komédiát forgatta. Többször működött közre animációs filmekben, 2004-ben a Cápamese, 2007-ben a Mézengúz, 2009-ben a Szörnyek az űrlények ellen című alkotások szereplői szólaltak meg a hangját.2010-ben a My Own Love Song című filmjének bukása után mindenki legnagyobb meglepetésére eltűnt a rivaldafényből. Visszavonultan élt, idejének egy részét utazással töltötte, bejárta Ázsiát, vonattal beutazta Vietnamot, ellátogatott Kambodzsába. Csak 2016-ban tért vissza a Bridget Jones babát vár és A teljes igazság című filmekkel. 2018-ban Fabien Constant Itt és most című drámájában vállalt szerepet Sarah Jessica Parker oldalán. Tavaly kezdte forgatni a Judy című mozit, amely az amerikai szórakoztatóipar egyik legfényesebb csillagaként emlegetett Judy Garland életéről szól.Zellweger szerelmi életével sokáig folyamatosan szolgáltatott témát a médiának. Az elmúlt években azonban már nincs sok dolguk a paparazziknak, mert úgy tűnik, révbe ért: 2012 óta Doyle Bramhall II gitáros, énekes, zeneszerzővel él kiegyensúlyozott párkapcsolatban.