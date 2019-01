Nincs ellenfele a 70 éves magyar testépítőnek - fotók

Ötvenhárom éven át építette testét Zimmermann Ferenc, aki 70 esztendősen is versenyeken és bemutatókon vett részt. A 2018-as évvel befejezte pályafutását, mert korosztályában nincs ellenfele –– Több sportágat űztem, futballoztam, atletizáltam, cselgáncsoztam. Egyik nap, 1965-ben édesapám hazaállított egy sportkiadvánnyal, amelyben olyan testépítő sztárokat mutattak be, mint Arnold Schwarzenegger – mesélte a lapnak Ferenc, aki ezután házuk padlásán alakított ki magának konditermet.Ferenc később egy gyár sportszervezetébe jutott be, és első versenyzői évében magyar bajnokságot nyert, amit öt másik követett. A vébén 1986-ban a negyedik helyen végzett, és meghívták a következő évi, grazi tornára. Ám mivel bűnügyi nyomozó volt a rendőrségnél, nem utazhatott.– Hasonló lehetőségtől estem el, amikor a Vörös zsaru című, Schwarzenegger főszereplésével készült filmhez magyar testépítő­ket kerestek statisztának. Benne voltam a keretben, azonban ehhez sem kaptam engedélyt a munkahelyemen – emlékezett vissza.Ferenc a mai napig háromszor edz. A thaiföldi világbajnokságra feleslegesnek tartotta kiutazni, mert a korosztályában nincs másik versenyző.– Egyedül indulni, és így nyerni számomra nem sporteredmény – mondta Ferenc, aki reméli, három unokája közül valamelyiket magával ragadja majd a sport.