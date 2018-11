NMHH: a médiatanács figyeli a Való Világot

A médiatanács idén is figyelemmel kíséri a Való Világ című műsor új szériáját és a Való Világ-barométer oldalán közzéteszi az RTL II valóságshow-jának egyes, gyermekekre aggályos jellemzőit - tájékoztatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön az MTI-t.



Mindezek alapján hétről hétre számszerűsíti a trágárságot, a dohányzást, az alkoholfogyasztást vagy a megjelenő szexualitást - közölték.



Hozzáteszik: a gyakorisági rekordot a káromkodás tartja; például az egyik adás negyvenöt perce alatt kilencvenegy - azaz percenként több mint két - ilyen esetet regisztrált az NMHH.



A közlemény szerint, az új széria BeleValóVilág powered by Big Brother című, november 15-én 23 órától közzétett éjszakai kísérőműsorában halmozottan fordult elő szexualitást ábrázoló tartalom, valamint a műsorszám közvetlenül mutatott be nemi aktust, ami pornográf tartalomnak minősül.



Ugyan a médiaszolgáltató a kifogásolt műsorszámot 18 éven aluliaknak nem ajánlott korhatár-besorolással látta el, a hatósági vizsgálat azonban megállapította, hogy az alkalmas lehetett a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyos károsítására - idézik fel.



Mivel az RTL II televízió luxemburgi joghatóság alá tartozik, ezért az ottani társhatóság az illetékes. A magyar hatóság az előző széria miatt négy alkalommal is az európai hatóságokhoz fordult, nagyrészt a műsor tartalmát rendszeresen kifogásoló állampolgári bejelentések nyomán - közölte az NMHH.



Arról is beszámoltak: a barométer a káros tartalmakat jelenetenként számolja, a trágár kifejezéseket viszont elhangzásonként.



A szexualitás regisztrációja során a nemiségre vonatkozó szóbeli utalások is megjelennek a számokban. Ugyanakkor az alkoholfogyasztás tekintetében a barométer megkülönböztet direkt és indirekt (szóbeli) formákat.



Az NMHH a barométerrel a józan és tudatos médiafogyasztás fontosságát és az aggályos, káros tartalmak jogszabályokon túlnyúló ártalmas hatását kívánja tudatosítani - ismertette a hatóság.