Nőnapon díjazza Magyarország leginspirálóbb nőit a GLAMOUR magazin

Idén 11. alkalommal díjazza hazánk inspiráló és tehetséges nőit a GLAMOUR. Összesen hat kategóriában vehetik majd át az olvasók kedvencei a győzteseknek járó elismeréseket a március 8-ai Women of the Year gálán. A jelöltek között többen második, sőt van, aki harmadik alkalommal esélyes a címre. Többek között Annoni Zita, Döbrösi Laura és Farkas Franciska is izgulhatott már egyszer, Sármán Nóra és Zsigmond Dóra pedig már harmadik alkalommal a díj várományosa.A GLAMOUR Women of the Year gálát 2009-ben rendezték meg először, az elmúlt tíz évben számtalan női példaképet, sikeres életutat ismerhettünk meg közelebbről. A magazin egyik legfontosabb küldetése a női összefogás erősítése és a nők inspirálása az élet minden területén. 2019-ben is 30 olyan nőt láthatunk a jelöltek között, akik az elmúlt években példaképekké váltak és ösztönzők lehetnek mások számára. Az eddigiekhez hasonlóan idén is a közönség szavazhatja meg a nyerteseket. Ebben az évben is több olyan közönségkedvenc van jelöltek között, akit nem először ért az a megtiszteltetés, hogy kategóriájukban az öt kiválasztott egyike lehet.A divattervezők között Tóth Melinda, a Daige márka tervezője második alkalommal, Sármán Nóra és Zsigmond Dóra harmadszor szerepel a jelöltek között, mellettük Cakó Kinga (CAKO), Polgár Diána (DYAN) cipőtervező is a díj várományosa. Döbrösi Laura és Farkas Franciska szintén másodszor esélyes az elismerésre, de a színésznő kategória jelöltjei között találjuk még Jakab Julit, Jordán Adélt és az Oscar-gálán is tündöklő Szamosi Zsófit is. Az énekesnők kategóriában először szerepel a jelöltek között Sena Dagadu, míg Dallos Bogi, Lábas Viki, Schoblocher Barbara és Pátkai Rozina második alkalommal izgulhat az eredményért.A közösségimédia-sztárok kategóriáját erősíti Sirokai Diána plus-size modell, Kovács Dorottya (Cloe From The Woods), Sydney van den Bosch, Weisz Fanni, valamint Annoni Zita, akit nem először ért a megtiszteltetés, hogy a jelöltek között lehet. Évek óta elismerik azokat a vállalkozókat is, akiknek életpályájából, sikereiből mások is bátorságot meríthetnek: a karrierváltó Eöttevényi Zsófia (KONFETTI&CO), a világsztárokkal is dolgozó Jagasics Hedvig (SUGARBIRD) mellett Oszláczi Réka (CREPPY PALACSINTAHÁZ), Palánki Gabriella (KAP – Kell a Púder!), és a saját fehérjediétát kidolgozó Tomán Szabina (TOMAN DIET) is esélyes az elismerésre. Végül, de nem utolsó sorban elismert lakberendezőkre is szavazhat a közönség: Bertóty Eszter, Fekete Dóra, Pesti Gabriella, Vátyi Erika és a harmadik alkalommal jelölt Zai Viki is az esélyesek között van.Idén is átadja a szerkesztőség Az év hősnője díjat, amellyel egy olyan személy, szervezet, egyesület munkáját ismerik el, akik egy fontos társadalmi ügyet karolnak fel. Idén a díjat Miklós Melinda, a Nyitottak vagyunk ügyvezetője kapja. Tavaly a Nők a Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület vehette át ezt a megtisztelő elismerést. Míg 2017-ben Réz Anna és Gát Anna párosa a női egyenjogúsági kérdésekkel foglalkozó Üvegplafon blogjukért, 2016-ban Kaufer Virág a Greenpeace-nél folytatott tevékenységéért, 2015-ben pedig Bódis Kriszta, a Van Helyed! alapítvány szakmai vezetője nyerte el a GLAMOUR magazin által létrehozott díjat.A 2019-es GLAMOUR Women of the Year kategóriák és jelöltjeik:Cakó Kinga CAKO, Polgár Diána DYAN, Sármán Nóra NORA SARMAN, Tóth Melinda DAIGE, Zsigmond Dóra DORA ZSIGMONDDöbrösi Laura, Farkas Franciska, Jakab Juli, Jordán Adél, Szamosi ZsófiDallos Bogi, Lábas Viki, Pátkai Rozina, Sena Dagadu, Schoblocher BarbaraEöttevényi Zsófia KONFETTI&CO, Jagasics Hedvig SUGARBIRD, Oszláczi Réka CREPPY PALACSINTAHÁZ, Palánki Gabriella KAP, Tomán Szabina TOMAN DIETAnnoni Zita, Kovács Dorottya, Sirokai Diána, Sydney van den Bosh, Weisz FanniBertóty Eszter, Fekete Dóra, Pesti Gabriella, Vátyi Erika, Zai VikiA GLAMOUR Women of the Year jelöltjeire 2019. március 7-én éjfélig lehet szavazni alinken.