Nővel él együtt Demi Moore

Mindenki ledöbbent, amikor Bruce Willis exfeleségéről az a hír járta, hogy egy nővel él együtt. Sokan megkérdőjelezték a pletykát, ám bizonyos árulkodó fotók láttán most a kétkedők is elgondolkoztak -Demit a nála tizenhárom évvel fiatalabb Masha Mandzukával és a nő kétesztendős kislányával kapták lencsevégre egy Los Angeles-i étterem előtt, most pedig az is kiderült, hogy állítólag olyan komoly a kapcsolat, hogy összeköltöztek, és a gyereket is közösen nevelik. Noha a rajongókat sokkolta a hír, mégis sok boldogságot kívánnak a színésznőnek és párjának.