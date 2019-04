Novemberben újra Budapesten koncertezik a Grammy-díjra jelölt gitáros

A világ egyik legtöbbre tartott akusztikus gitárosa november 10-én a Barba Negra Music Clubban játszik - közölték a szervezők az MTI-vel. A tízujjas gitártechnika mestere, a country, a blues és a dzsessz különleges metszetét bemutató 63 éves művész számos alkalommal zenélt már Magyarországon, legutóbb 2014-ben, amikor a pécsi Kodály Központban és a Müpában is játszott. Pályafutása több mint fél évszázada tart, évente mintegy háromszáz fellépése van világszerte, kétszer is jelölték Grammy-díjra. Mindössze négyéves volt, amikor gitározni kezdett, két év múlva a családi zenekar tagja lett, ott muzsikált édesapja 1966-ban bekövetkezett haláláig. Pályáját a countrysztár Buddy Williams egyengette, aztán a Trailblazers együttessel feltűnt egy tehetségkutató versenyen, és elkészítette első felvételét. Karrierje azt követően ívelt fel, hogy Sydney-be költözött.A hetvenes években az Ausztráliában kultikus Dragon együttesben játszott, amelynek tagjaként Tina Turnerrel is közös turnén vett részt. Dolgozott az Air Supply-jal és a Man At Work-kel is. Első szólóalbuma, a From Out of Nowhere 1979-ben jelent meg, ezt azóta huszonöt korong követte, olyan legendák közreműködésével, mint Les Paul, Eric Clapton, Tina Turner, Stevie Wonder, illetve az amerikai country-legenda, Chet Atkins, akivel 1998-ban közöst lemezt készített, és erről a Smokey Mountain Lullaby-t country kategóriában Grammy-díjra jelölték. A világ két évvel később, a sydney-i olimpia záróünnepségén csodálkozott rá, amikor három évvel idősebb, elektromos gitáron játszó bátyjával, Phil Emmanuellel duóban lépett fel és óriási sikert aratott. Második Grammy-jelölését 2007-ben kapta, The Mystery című szólólemezéért, a Guitar Player Magazine című szaklap olvasói kétszer választották a világ legjobb akusztikus gitárosának.