Ő az első dollármilliárdos rapper

A zenéjével és üzleti befektetéseivel saját birodalmát felépítő Jay-Z az első milliárdos rapper a Forbes üzleti magazin szerint.



A Forbes a rapper jelenlegi vagyonát mintegy egymilliárd dollárra (287 milliárd forintra) becsülte. Mint írják, Beyoncé férje főleg annak köszönheti sikereit, hogy saját brandet épített, ahelyett, hogy csak felkarolt volna már meglévő vállalkozásokat.



Az üzleti magazin szerint Jay-Z az egyetlen milliárdos rapper, a szintén sikeres rapper-producer Dr Dre még nem érte el ezt a státuszt. Utóbbinak mintegy 770 millió dolláros (221 milliárd forintos) vagyona van.



Jay-Z, eredeti nevén Shawn Carter New York szegény negyedeiben nőtt fel. 1996-ban megjelent Reasonable Doubt című albuma indította el pályafutását. The Blueprint című, 2001-ben kiadott lemezét idén márciusban beválogatták a Kongresszusi könyvtár nemzeti lemeztárába "kulturális, történelmi, illetve esztétikai jelentősége miatt".



A Forbes a sztár különböző vagyonelemeinek összeadásából számolta ki becsült vagyonát, levonva belőle a szupersztár életmód költségeit.



A 49 éves előadó vagyonát a BBC News szerint egyebek mellett 75 millió dolláros (21,5 milliárd forintos) zenei katalógusa, az Armand de Brignac pezsgő- és a D'Ussé konyakmárkából való 410 millió dolláros (117,5 milliárd forintos) része, New York és Los Angeles divatos részein fekvő ingatlanjai, a Tidal zenei streamingszolgáltatásban való 100 millió dolláros (29 milliárd forintos) része és 50 millió dolláros (14,3 milliárd forintos) művészeti gyűjteménye alkotja.



Beyoncénak szintén 335 millió dollár (96 milliárd forint) feletti vagyona van, és a pár együttes nettó vagyona már évek óta egymilliárd dollár fölött mozog.



Jay-Z a világ egyik leggazdagabb emberével, Warren Buffett üzletemberrel szerepel együtt a Forbes legutóbbi címlapján. A 40 évvel idősebb milliárdos már évekkel ezelőtt meglátott valamit a rapperben, mikor a Forbesnek nyilatkozott róla.



"Jay egy jóval nagyobb osztályteremben tanít, mint én valaha tettem. A ma felnövő fiatalságnak tőle kell tanulni" - mondta.