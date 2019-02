Online társkeresőn megismert csalónak dőlt be a nő: millióit vesztette el, sőt még meg is büntették

Egyik pillanatról a másikra milliomosból földönfutóvá vált az az angol nő, aki teljes örökségét egy idegen férfi kezébe bízta, akit egy internetes társkeresőn ismert meg.Az 52 éves Fiona Clarke vakon megbízott férfiban, akit állítása szerint Robin Sealnek hívnak. Egy darabig csak csetelgettek, de a nő egy idő után azt hitte, hogy valóban járnak, annak ellenére, hogy nem is találkoztak - írja a Mirror beszmolója alapján a Bors Ezután eljött a pillanat, amire a “titkos hódoló" várt, ugyanis Clarke annyira megbízott benne, hogy segítséget kért tőle egy 5200 fontos utalásban.A férfinek ezek után nyoma veszett, és vele együtt a nő minden pénzének is: nemrég ugyanis 33 ezer fontot (durván 12 millió fontot) örökölt elhunyt édesanyjától, ám számlájáról ez nyomtalanul eltűnt.Ha ez nem lenne elég, a nőt még a bíróság is megbüntette, 80 óra fizetés nélküli közmunkára ítélték, mert ostobaságával gyakorlatilag pénzmosásban segédkezett. A Titokzatos Robin Seal valódi személyazonossága és holléte egyelőre nem ismert.