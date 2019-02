Ördög Nóra vezeti az Oscar-gála közvetítést

Épphogy elstartol február 17-én a Moziverzum, néhány nappal később a TV2 Csoport prémium filmcsatornája hozza el a hazai filmrajongóknak az Oscar-gálát. Az élő közvetítés háziasszonya Ördög Nóra lesz.



A nemzetközi díjátadót magyar idő szerint február 24-én, vasárnap éjjel 02:00-tól szurkolhatjuk végig, de a vörösszőnyeges bejelentkezés már 00:30-tól kezdetét veszi.



A műsor ideje alatt folyamatosan érkeznek majd a stúdióba Ördög Nórához a vendégek. Így például Balázs Ádám, a Testről és lélekről – a film tavasszal a TV2 Csoport műsorán is látható lesz – és az Oscar-díjas Mindenki című filmek zeneszerzője; Borbély Alexandra színésznő; Árpa Attila színész, rendező, producer, forgatókönyvíró; Tóth Barnabás, a Susotázs című film rendezője és Sármán Nóra divattervező is.



A stúdióban az Oscar-gála hazai szakértője Dudás Viktor lesz.



A különleges estére a Moziverzum egy egész héten át segíti a ráhangolódást – február 18-tól jön az Oscar-díjas filmek hete. Többek között olyan mozikból válogathatnak a nézők, mint például a Forrest Gump, a Gettómilliomos, a Spotlight: Egy nyomozás részletei vagy a Kémek hídja.

A családi filmek közül pedig érkezik a Shrek, az Egyiptom hercege, az E.T. - A földönkívüli és további közönségkedvencek.