Organikus űrtechno-lemezt készített a Liquid Limbs

"Erősen kísérletező lett a lemez, ami egybecseng azzal, amivel mostanában foglalkozom. A stúdióban az elektronikus hangszerekkel molyolgatás során, egymást követő napokon állt össze egy összefüggő alap, ami inspirálni kezdett, az ötletdarabokat pedig egy-egy tétellé dolgoztam ki. Arra törekedtem, hogy olyan hangzást hozzak létre, ami a Liquid Limbstől eddig nem volt hallható. Ez organikus űrtechno, minőségi fehér zajjal" - mondta az MTI-nek Batta Róbert, aki jó ideje már egyedül viszi a korábban trióként működő projektet.A szórakoztató, gegekkel tűzdelt house-trance zenét játszó miskolci Liquid Limbs a kilencvenes években három albumot jelentetett meg: a kazettán kiadott Hydro-Gixer (1993) után a Transparent Hole-t (1994) és a -2+3 C-t (1997). A csapat anyagait a híres londoni független kiadóhoz, a Mute-hoz kapcsolódó HMK forgalmazta, felléptek a Prodigy és Moby előtt is. A csapat végül feloszlott, Batta Róbert azonban 2013-ban újraindította, és egy évvel később Teknikum777 címmel ismét lemezt készített, az elmúlt években pedig korábban nem publikált Liquid Limbs-számokat tett közzé."Mindig is vonzott az űr témája, a galaktikus univerzum hangulat a kilencvenes évek lemezein is fel-fel sejlett, igaz, jóval fogyaszthatóbb formában. A Taum esetében a kontextus és a sound lett minimalistább, kísérletezőbb, a dolgok letisztultak. A zenében a dallamok helyett inkább a visszatérő motívumokba lehet kapaszkodni" - fogalmazott Batta Róbert.Kitért arra, hogy a Taum, amely az album egyik száma is, hangutánzó szó, akárcsak az anyag több más darabjának címe, így a Pamboo és a Yaay. "Ezeket az elnevezéseket az atonális dallamok szinte maguktól adták nekem. A megalkotott zenében a minőségi fehér zajon azt értem, hogy előtérbe helyeztem az analóg szintiket, a dobgépet, így lett egyfajta alapzaj, pulzáló visszhang, ami koncepció volt a részemről".A Liquid Limbs korábban is alapvetően instrumentális zenét játszott, de a számokat hangmintákkal színezték, például felhasználták Hofi Géza és Kudlik Júlia hangját. A Taumon nincs erre példa. "Nem szerettem volna túlgondolni a lemez filozófiáját, de ha a jövőben találok megfelelő alapanyagot, ami hitelesen beleilleszthető, továbbra is fogok ilyeneket használni. A Taumba nem akartam eredeti űrhangokat sem beletenni, mondjuk a NASA hangtárából, szerintem a szintetizátorokból megfelelően hangzó anyagot tudtam kicsiholni".Batta Róbert elmondta, hogy a Taum élő változata a lemezen hallhatónál jóval dinamikusabb lesz. Kitért arra, hogy a Liquid Limbs legsikeresebb lemeze, a Transparent Hole (amely bekerült a "303 magyar lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz" című, 2008-ban kiadott kötetbe) éppen 25 éve jelent meg, ezért idei live setjeiben a friss anyag mellett elő fogja venni az album több darabját."Készül egy remix bakelit is a Taum három trackjére, valamint egy korábbi számra, az In Memoriam Malévra külföldi remixerek közreműködésével. Köztük lesz Steel Force, John Barsik, Space Modular, Modular Phaze, Sazera és Allu" - jegyezte meg a zenész.