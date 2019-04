Óriási föld alatti park épülhet New Yorkban

A LowLine laboratóriumának belseje a tesztfázis idején. Forrás: Jcbergland own work, Lowline Lab, 140 Essex St., New York, NY - Wikimedia

Az egész évben nyitva tartó park valódi mennyország lehet a new york-iak számára, ugyanis esőben és szélben is kellemes időjárási viszonyokat biztosít.A világosságot a felszínről a mélybe vezető fényvezetékekkel biztosítanák, a friss levegőt pedig egy ventillációs rendszer biztosítaná. 2015 és 2017 között két éven át figyelték, hogy a beépíteni szándékozott világítási és szellőztetési rendszer mellett megélnek-e a növények - az eredmények pozitívak voltak. A park megépítése 80 millió dollárba kerül, előreláthatólag 2021-ben nyitják meg a nagyközönség előtt - írja az euronews Az ötlet nem példa nélküli: A Lowline-nak nevezett projektet a már létező, szintén new york-i High Line inspirálta.