Oscar-díj 2019: A kedvenc és a Roma című film kapta a legtöbb jelölést az Oscar-díjakra

A mexikói Alfonso Cuarón Roma című, önéletrajzi ihletésű, fekete-fehér alkotása, valamint Jorgosz Lanthimosz A kedvenc című kosztümös filmje 10-10 jelölést gyűjtött be.A Bradley Cooper rendezte, Csillag születik című romantikus zenés filmet, valamint Adam McKay rendezését, az Alelnök című politikai vígjátékot nyolc kategóriában jelölték, míg a Ryan Coogler által jegyzett Fekete Párduc hét, a Bryan Singer rendezte Bohém rapszódia pedig öt kategóriában esélyes.az Oscar-szoborért: a Roma, A kedvenc, a Fekete Párduc, a Bohém rapszódia, a Csillag születik, az Alelnök, Spike Lee rasszizmus elleni politikai filmje, a Csuklyások: BlacKkKlansman és Peter Farellynek az amerikai szegregációs korszakban játszódó roadmovie-ja, a Zöld könyv. A kategóriában két jelölt is van, amely úttörőnek számít: a Fekete Párduc az első szuperhősfilm, a Roma pedig az első, streaming-szolgáltató által forgalmazott alkotás, amely esélyes a legjobb film díjára. A Netflix Romája ráadásul az első idegen nyelvű film lehet, amely elnyeri az elismerést.Oscar-díjára Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (A kedvenc), Lady Gaga (Csillag születik) és Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?) esélyes.kategóriában Christian Bale (Alelnök), Bradley Cooper (Csillag születik), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohém rapszódia) és Viggo Mortensen (Zöld könyv) közül kerülhet ki a díjazott.A kedvenc című film két szereplője, Emma Stone és Rachel Weisz is bejutottközé, kihívóik Amy Adams (Alelnök), Marina de Tavira (Roma) és Regina King (If Beale Street Could Talk). A férfi mellékszereplők közül Mahershala Ali (Zöld könyv), Adam Driver (Csuklyások: BlacKkKlansman), Sam Elliott (Csillag születik), Richard E. Grant (Megbocsátasz valaha?) vagy Sam Rockwell (Alelnök) kaphatja meg a díjat.közül Spike Lee (Csuklyások: BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Hidegháború), Jorgosz Lanthimosz (A kedvenc), Alfonso Cuarón (Roma), valamint Adam McKay (Alelnök) esélyes az Oscar-díjra.mezőnyében Lukasz Zal (Hidegháború), Robbie Ryan (A kedvenc), Caleb Deschanel (Mű szerző nélkül), Alfonso Cuarón (Roma), valamint Matthew Libatique (Csillag születik) száll versenybe.Alfonso Cuarón Romáját - Mexikó Oscar-nevezését -kategóriájában is jelölték Nadine Labaki rendezésével, a Kafarnaum című libanoni drámával, a lengyel Pawel Pawlikowski Hidegháború című alkotásával, a német Florian Henckel von Donnersmarck Mű szerző nélkül című drámájával és a japán Koreeda Hirokazu Bolti tolvajok című alkotásával együtt.Oscarjára A hihetetlen család 2., a Kutyák szigete, a Mirai - Lány a jövőből, a Ralph lezúzza a netet és Pókember - Irány a Pókverzum kapott jelölést.közül A kedvencet, A hitehagyottat, a Zöld könyvet, a Romát és az Alelnököt válogatták be a mezőnybe, míg az adaptált forgatókönyvek jelöltjei közé a The Ballad of Buster Scruggs, a Csuklyások: BlacKkKlansman, a Megbocsátasz valaha?, az If Beale Street Could Talk és a Csillag születik került be.közül a filmakadémia tagjai Ludwig Goransson (Fekete párduc), Terence Blanchard (Csuklyások: BlacKkKlansman), Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk), Alexandre Desplat (Kutyák szigete) és Marc Shaiman (Mary Poppins visszatér) szerzeményét jelölték.A 91. Oscar-díjkiosztó gálát február 24-én tartják a Los Angeles-i Dolby Színházban. Az elismeréseket 24 kategóriában ítélik oda.Közép-európai idő szerint ma délután hozza nyilvánosságra az amerikai filmakadémia az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb rövidfilmek mezőnyében Tóth Barnabás Susotázs című filmje is a legjobb öt közé kerülhet a szűkített listáról, a legjobb egész estés animációs filmek kategóriájában pedig egy másik magyar alkotás, Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című műve esélyes erre.A 24 kategória jelöltjeit két részletben ismertetik a Los Angelesben. Közép-európai idő szerint 14.20 perctől a férfi és a női mellékszereplő, a jelmez, a vágás, a filmzene, az animációs rövidfilm, az élőszereplős rövidfilm, a hangvágás és a hangkeverés kategória jelöltjeit hozzák nyilvánosságra, 14.30-tól pedig a férfi és a női főszereplő, az egész estés animációs film, az operatőri, a rendező, az egész estés dokumentumfilm, a rövid dokumentumfilm, az idegen nyelvű film, a haj és smink, a legjobb film, a vizuális effektusok, az adaptált és az eredeti forgatókönyv, a betétdal és a díszlet kategória jelöltjeit jelentik be.A díjátadót, amelyen az amerikai filmművészet legrangosabb elismeréseit 91. alkalommal adják át, február 24-én tartják Los Angelesben.