Összevert egy férfit az utcán Nagy Ervin

A színésznek saját bevallása szerint sem erőssége az önmérséklet, könnyen elönti a pulykaméreg. Fotó: Bors/Csányi Kriszta

Veszélyes lovagiasság

Ilyen vagy ehhez hasonló esetekben mindenképpen vizsgálatra, illetve rendőri intézkedésre van szükség – mondta el a Borsnak dr. Kamarás Péter, aki szerint a színész támadója garázdaságot követett el, de – bármilyen lovagias volt – az anyukát védelmező Nagy Ervin tette sem volt egészen törvényes. – A támadó többszöri, ismételt rugdosása bőven kimeríti a jogos védelmi helyzet lehetőségét, és nyolc napon túl gyógyuló sérülés esetén akár súlyos testi sértés miatt indíthattak volna eljárást a színész ellen.

Nagy Ervin nem büszke arra, amit tett, de szükségesnek érezte, hogy móresre tanítsa azt a férfit, akivel a Katona József Színház előtt verekedett össze.– Még dolgom van az életben azzal, hogy a bennem felgyülemlett feszültséget jól adjam ki magamból. Most felrugdaltam valakit, mert fellökött egy gyereket meg egy nőt. Vagy tizenkétszer belerúgtam – mesélte a színész a Kriz­Show-ban.– Pedig én vagyok az utolsó, aki ilyet csinál, de amikor egy úr teljes erőből fellökött egy anyukát és vele együtt a hatéves gyerekét, akkor nem bírtam visszafogni magam. Odamentem hozzá, beszéltem vele egy kicsit, mondtam neki ezt-azt, aztán el akartam lépni, és torkon vágott. Ezt pedig már nem hagytam. Nem vagyok rá büszke, mert nem szeretem az erőszakot, de nem bírom, ha belém kötnek.– Panelban nőttem fel, Dunaújvárosban. Ott nem ezt láttam. Én nem szoktam kezdeményezni a verekedést, de ha kapok egyet, akkor nem kell kétszer mondani. Nem bírom az igazságtalanságot. Ez a szituáció pedig az volt, mert volt benne egy gyerek. Hozzáteszem, mindez a Katona József Színház főbejáratánál történt, úgyhogy na­gyon vicces volt – mondta a színész, akit arra neveltek: ha fe­nékbe rúgják egy kocsmában, adja vissza.– Ilyen típus vagyok. Ezt tanultam az apukámtól. Őt láttam többször is ilyen helyzetben, és ez nagy hatással volt az egész életemre. Apukám so­hasem futott el, ha belekötöttek, és én sem fogok.Nagy Ervin lapunknak nem kívánt semmit hozzáfűzni a történtekhez, de a Borsnak korábban elmondta, hogy a tettlegességtől sem riad vissza, ha megsértik az igazságérzetét.– Mindig védem az igazságot, ha kell, verekszem érte az utcán. Már nincs mitől félnem, nem nyelek. A gyerekeknek is meg kell tanítani, hogy ne lavírozzanak az életben, hanem álljanak ki magukért – nyilatkozta lapunknak Ervin, hozzátéve: kellene egyfajta józanság, mértéktartás, ez benne nem feltétlenül van meg.