Pápai Joci: jól sikerült a felkészülés az Eurovízióra

"Dalom üzenete, hogy a jelenben kell szeretni, amit mostanában, felgyorsult világunkban gyakran elfelejtünk. Amikor Caramel szövegét először elolvastam, mintha megállt volna velem az idő" - fejtette ki Pápai Joci, aki Az én apám című dallal a május 14-i első elődöntőben lép színpadra Magyarország képviseletében.Az MTI kérdésére az énekes elmondta, hogy egyedül fog állni a tel-avivi színpadon, a produkcióban szereplő két vokalista, Katona Petra és Feng Ya Ou Ferenc a színfalak mögül fogja támogatni. "Próbáltuk tartani magunkat a már kialakult koncepcióhoz, szerintem ami kicsiben jól működött, annak nagyban is működnie kell" - tette hozzá. Pápai Joci néhány hete Amszterdamban 29 idei fellépő között már bemutatkozott az eurovíziós rajongóknak. Márciusban Tel-Avivban háromnapos forgatáson vett részt."Csak keveset láttam a városból, de most remélem, lesz lehetőségem pótolni. Mélyen vallásos vagyok, Jeruzsálembe, a történelmi helyekre is el szeretnék jutni, például a Jordán folyóhoz is" - árulta el az énekes. A Duna Televízió a május 14-i és 16-i elődöntőt, valamint a 18-i döntőt is élőben közvetíti 21 órától az izraeli helyszínről Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie közreműködésével. Előtte 20 óra 30 perctől Hangolódjunk az Eurovízióra! címmel felvezető műsort sugároz a csatorna Forró Bence műsorvezetésével. Ebben a nézők nyomon követhetik Pápai Joci útját A Dal 2019 döntőjétől az Eurovíziós Dalfesztivál színpadáig, és megismerkedhetnek a többi ország versenyzőivel is. Pápai Joci A Dal történetében az első előadó, akinek kétszer is sikerült megnyernie a válogatót. Két évvel ezelőtt Origo című dalával győzött és Magyarország képviseletében a 8. helyen végzett a kijevi Eurovíziós Dalfesztiválon."Az első győzelmet nem lehet felülmúlni, az idei azért volt nagyon különleges, mert a szeretetről, a szeretetért énekeltem" - hangsúlyozta az előadó, aki május 14-én hetedikként lép színpadra.Mint elhangzott, Pápai Joci Az én apám című dalhoz kapcsolódva az MTVA-val közösen fotópályázatot hirdetett, bárki beküldhetett fényképet édesapjáról, és apák is magukról. A több száz beküldött fotó közül mintegy ötvenet választottak ki, ezek várhatóan beépülnek a produkció színpadi látványvilágába. Freddie a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a nézők A Dal Instagram- és Facebook-oldalán keresztül minden fontos pillanatban ott lehetnek Pápai Jocival Tel-Avivban. Folyamatosan frissülő információk kerülnek a mediaklikk.hu/adal oldalra is.