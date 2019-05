Párna alatt találták meg a tavaly augusztusban meghalt világsztár végrendeletét

Hónapokkal a soul királynője, Aretha Franklin halála után három kézzel írott végrendeletét is megtalálták detroiti külvárosi otthonában, az egyiket a nappaliban a párnák alatt - mondta el hétfőn Franklin ügyvédje.



Az utolsó végrendelet dátuma szerint 2014 márciusában készült, ebben a dokumentumban az énekesnő családtagjaira hagyja értékeit. Az írás néhol nagyon nehezen olvasható, a négyoldalas végakaratban több szót is átírt Franklin és a margóra is jegyzetelt.



Franklin 76 évesen tavaly augusztusban hunyt el hasnyálmirigyrák következtében. A család ügyvédjei és a családtagok halálakor azt nyilatkozták, hogy az énekesnőnek nem volt végrendelete, ám május elején három kézzel írott végakarata is előkerült.



A két korábbi végrendelet 2010-ben készült és egy szekrényben találták meg az után, hogy előkerült a kulcs, amivel be volt zárva.



A 2014-es végrendelet egy spirál jegyzetfüzetben volt a párnák alatt - mondta el David Bennett, a Franklin-hagyaték ügyvédje.



Bennett, aki több mint 40 évig volt Franklin ügyvédje, hétfőn nyújtotta be a bíróságra a megtalált iratokat. Egyúttal azt is közölte a bíróval, nem biztos abban, hogy a végakaratok legálisak, és megfelelnek Michigan állam törvényeinek. A bíróság június 12-én tárgyalja az ügyet.



Az ügyvéd közölte, hogy a végrendeleteket Franklin négy fia, illetve ügyvédjeik is megkapták, ám egyelőre nem született megállapodás arról, hogy elismerik-e hitelesnek. A hagyaték közleménye szerint az énekesnő két fia kifogást emelt a végrendeletek ellen.



Áprilisban egy bíróság elrendelte, hogy szakértők mérjék fel Franklin hagyatékát, köztük vagyonát, személyes tárgyait, fellépőruháit és háztartási felszereléseit.



