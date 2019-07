Paul McCartney musicalt ír egy filmklasszikusból

Paul McCartney musicalt ír Az élet csodaszép című 1946-os Frank Capra filmklasszikusból - írta meg a BBC News.



Pályafutása alatt McCartney számos filmzenét, oratóriumot, költeményt, gyermekkönyvet és több mint száz toplistás slágert írt. A 77 éves zenész azonban először dolgozik egy színpadi musicalen. Frank Capra fekete-fehér filmdrámáját dolgozza át, amelyben egy öngyilkosjelöltet megment az őrangyala.



McCartney, aki négyéves volt a film bemutatásakor, olyan "egyetemes történetnek" nevezte a filmet, amellyel mindenki tud azonosulni.



A musical 2020 végén debütálhat Bill Kenwright producer szerint, aki korábban a Blood Brothers és a József és a színes, szélesvásznú álomkabát című musicaleket vitte el a West Endre, London színházi negyedébe.



A musical szövegkönyvén a Billy Elliot és Elton John életrajzi filmje, a Rocketman forgatókönyvírója, Lee Hall dolgozik. A musical dalszövegeit McCartneyval együtt írják.



"Az élet csodaszép a kedvenc filmem. Minden benne van: vígjáték, pátosz és ritka emberség, ami minden nemzedéket megérint" - mondta el a Tony-díjas író. Hozzátette: önmagában az is ajándék, hogy részt vehet a színpadra állításában, de "az már mindennek a csúcsa", hogy ezt Paul McCartney-vel teheti.



"Paul bölcsessége, őszinte érzelmei, zenei kiválósága új mélységet és új életet ad a klasszikus mesének" - hangsúlyozta Hall.



A film főszerepét egykor James Stuart alakította, Zuzut, a lányát Karolyn Grimes játszotta.



Capra Oscar-jelölt filmjéből a nyolcvanas években már készült egy musical Amerikában Sheldon Harnick dalszövegeivel és Joe Raposo zenéjével. A darabot a Michigani Egyetemen mutatták be, de szerzői jogi kérdések miatt éveket csúszott a bemutató. Mire 1991-ben kitűzték a színházi premiert, Raposo rákban elhunyt. A 2006-os off-Broadway felújítást vegyes érzelmekkel fogadták a kritikusok. A The New York Times hiányolta a film átütő érzelmi erejét a darabból.



A film egy későbbi adaptációja, amelyet Keith Ferguson és Bruce Greer írt, az Egyesült Államokban turnézik templomokban és iskolákban.



Bill Kenwright felidézte, hogy ő még az amerikai feldolgozások előtt, pályafutása kezdetén Frank Caprától jóváhagyást kérte filmje musicalfeldolgozásához, de akkor csak kedves hangú visszautasítást kapott. Évtizedekkel később azonban felajánlották neki a lehetőséget, ekkor kereste meg Paul McCartneyt a tervvel.



A világhírű zenész, a Beatles egykori tagja elmondta, eddig nem gondolt arra, hogy musicalt írjon, de a Lee Hall-lal és Kenwrighttal való találkozás után érdekelni kezdte a dolog.



Bár a film bemutatásakor nem aratott kasszasikert, végül népszerű karácsonyi darabbá vált, az Amerikai Filmintézet pedig a száz legjobb amerikai film közé választotta.



McCartney zenéit gyakran használják színpadon, a Cirque Du Soleil pedig Love címmel egy Beatles-műsorral is bővítette repertoárját. A sztár nevéhez fűződik az Add át üdvözletem a Broad Streetnek című filmmusical is, amelyet azonban 1984-es bemutatásakor lesöpört a kritika.