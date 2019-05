Penélope Cruz életműdíjat kap

A 45 éves, világhírű Oscar-díjas spanyol művész ráadásul ebben az évben a fesztivál arca is; fekete-fehér portréja díszíti az esemény hivatalos plakátját, amelyet a kitüntetés bejelentésével egy időben mutattak be. A Donostia-díjat az elmúlt években olyan kiváló, nemzetközileg is elismert filmes alkotók kapták meg, mint például Judi Dench, Monica Bellucci, Antonio Banderas és Robert De Niro.Penélope Cruz az elismerést hatalmas megtiszteltetésnek nevezte a döntést követően kiadott közleményében, amelyben meghatottságát és köszönetét tolmácsolta az "ország legfontosabb filmfesztiválja" szervezőinek. A baszk tengerparti városban szeptember 20. és 28. között rendezik meg immár 67. alkalommal a filmes seregszemlét, amely a cannes-i, a velencei és a berlini mustrával együtt Európa négy legjelentősebb nemzetközi filmfesztiválja közé tartozik. A hivatalos versenyprogram összeállítása még nem zárult le. Komoly esélyekkel indul Pedro Almodóvar Fájdalom és dicsőség című alkotása is, amely Cannes-ban versenyez a jövő héten kezdődő fesztiválon és amelyben Penélope Cruz is szerepel