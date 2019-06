Plácido Domingo lesz a Kamara Virtuózok döntőjének sztárvendége

Pénteken rendezik a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató ötödik, Kamara Virtuózok elnevezésű évadának döntőjét, amelyben a nézők választják meg a győztest és amelynek sztárvendége Plácido Domingo lesz.A Duna Televízióban és a Duna Worldön élőben sugárzott döntőben három formáció verseng a nézők szavazataiért: a Flautica, Sárközy Lajos és zenekara és a TanBorEn Trio lép színpadra - tájékoztatta az MTVA Sajtóirodája csütörtökön az MTI-t.A nézők a Médiaklikk Plusz applikáción keresztül már a múlt pénteki adás vége óta szavazhatnak a három döntős formációra. A döntő ideje alatt emellett sms-ben is lesz lehetőség voksolni a kedvenc csapatra.Az évad utolsó adásában több extra produkciót is láthatnak a Kamara Virtuózok nézői, a műsor sztárvendége Plácido Domingo lesz, aki a Virtuózok Kamarazenekart vezényli, valamint a Virtuózok 2018 abszolút győztese, Beke Márk a Corpus Harsona Kvartett-tel lép színpadra.A Kamara Virtuózokban nyolc formáció kezdte meg a versenyzést: az Aeris Brass Quintet, a Custos Consort, a Flautica, a Harmónia utasok, a Pontasto gitárkvartett, Sárközy Lajos és zenekara, a Seven Sax és a TanBorEn Trio, az előző öt adásban a zsűri döntött a továbbjutó együttesekről.A zsűri tagja ebben az évben is Miklósa Erika Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima-díjas énekesnő; Batta András Erkel- és Széchenyi-díjas zenetörténész, a Kis Virtuózok Alapítvány elnöke; Kesselyák Gergely Liszt-díjas érdemes művész, a Bartók Plusz Operafesztivál igazgatója, a Magyar Állami Operaház első karmestere; Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál alapítója; Várdai István Liszt-díjas gordonkaművész, a bécsi Zeneakadémia cselló professzora, a Kaposfest nemzetközi kamarazenei fesztivál egyik művészeti vezetője.A Kamara Virtuózok két műsorvezetője Morvai Noémi és Bősze Ádám. Az adásokat a Duna Televízió és a Duna World sugározza, az M5 kulturális csatorna is ismétli. Vasárnap délelőttönként a Bartók Rádió a Continuo - Kísérjük a Virtuózokat! című magazinműsorában foglalkozik a pénteki adással. Aweboldalon és a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazásban híreket, érdekességeket, extra tartalmakat találnak az érdeklődők a műsorról.