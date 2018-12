Premierévadokkal hangolódik az ünnepekre az RTL Spike

Két lebilincselő sorozat szövevényes története is folytatódik az RTL Spike-on! December 11-én, kedden országos premierrel érkezik az egyik legnépszerűbb posztapokaliptikus sorozat, a Visszatérők 4. évadja. De nem kell sokat várni az iZombie rajongóknak sem, hiszen 13-án, csütörtökön szintén premierepizódokkal folytatódik Liv története a sorozat harmadik évadjában.



Népszerű sorozatok országos premierévadjaival hangolódik az ünnepekre az RTL Spike. December 11-én a Visszatérők sorozat negyedik szériájában folytatódik a posztapokaliptikus történet. A harmadik évad záró részét követően kiderül, mi történik hőseinkkel azt követően, hogy a Földön megmaradt atomreaktorok pusztulásnak indultak, ami akár a teljes atmoszférát lángba boríthatja. Vajon miben reménykedhetnek a visszatérők úgy, hogy tudják: talán a vég elkerülhetetlen?



Hasonló izgalmakra számíthatnak az iZombie sorozat rajongói is, hiszen december 13-án, csütörtökön jön a harmadik évad országos premierje! Liv története Seattle-ben folytatódik, ahol ráeszmél, valójában sokkal több zombival kell szembenéznie, mint, ahogy azt korábban hitte. Ráadásul, ha ez nem lenne még elég, egy hadászati egységgel is számolnia kell, amely egy zombihadsereget készít fel arra az esetre, ha az emberek ráeszmélnek, mi a valódi helyük a világban.



A visszatérők 4. évad premierepizód december 11-én 22.00-tól, iZombie 3. évad premierepizód 23.00-tól az RTL Spike műsorán!