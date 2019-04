PwC: a digitalizáció előnyeit még nem sikerült a kockázatkezelésbe átültetni

A PwC több mint 2000 cégvezetőt, vezető tisztségviselőt, igazgatósági tagot és szakembert kérdezett meg a kockázatkezelés, a megfelelőség és a belső audit területéről, valamint több tucat vezetővel és igazgatósági taggal készített interjút. A felmérésben részt vevők 99 országból 27 iparágat képviseltek. Az MTI-nek küldött felmérés szerint a vállalatoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az erősebb digitális készségek és kapacitás kialakítására a kockázati funkciójukon belül, hogy napjaink technológia által vezérelt világában megalapozottabb döntéseket hozzanak a kockázatokról.



Major Andrea, a PwC Magyarország vállalati kockázatkezelési részlegének cégtársa kiemelte: a kockázatkezelési szakemberek üzleti tevékenységét - az adatelemzéstől a nagyobb automatizálásig - nemcsak a technológia alakítja át, hanem a potenciális kockázatok is. Bár a digitális átalakulás a kockázatok azonosítására és a megalapozottabb döntéshozatalra is kínál lehetőségeket, a tanulmány rámutat arra, hogy számos szervezet még nem él teljes mértékben ezekkel - tette hozzá. Az első számú magyar döntéshozók mindössze 15 százaléka mondta azt, hogy a rendelkezésére álló kockázati kitettségi adatok kellően átfogóak a hosszú távú döntéshozatalhoz. Ez azt jelenti, hogy a kockázatkezelési funkciók nem használják ki az elérhető bőséges adatmennyiségben rejlő lehetőséget. A szakértő létfontosságúnak nevezte, hogy a kockázatkezelési szakemberek felismerjék: digitális rátermettségük javításával sokat tehetnek azért, hogy fontos partnerekké és vezetőkké váljanak, és segítsék szervezetüket a digitális kezdeményezésekkel járó előnyök jobb kiaknázásában.



A tanulmány alapján a kockázati funkciók segíthetik a megalapozottabb döntéshozatalt, a szervezet digitális tervét teljes egészében támogatják, fejlesztik a munkavállalók készségeit és új tehetségeket vonnak be - sorolta. A további előnyök között van, hogy lehetővé teszik a szervezet számára, hogy valós időben reagáljon a kockázatokra, és aktívan bevonják a döntéshozókat a legfontosabb digitális kezdeményezésekbe.