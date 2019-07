Radics Gigi diétája látványos eredményt hozott - fotók

Radics Gigi éves szabadságát tölti a horvát tengerparton, és összekötötte a kellemest a hasznossal, hiszen a fotós öccse, Tamás néhány friss fényképet készített az énekesnőről. A fotókon Gigi lélegzet-elállítóan fest, és átváltozása valóban látványos, amiért a kommentelők nem is győznek bókolni neki– Körülbelül két hónapja kezdtem el diétázni, ami annyit jelent, hogy nem eszem cukrot, tésztát, krumplit, kenyeret. Itt felmerül a kérdés: akkor semmit sem eszik? De igen. Rengeteg dolgot eszem, sőt sokkal színesebben étkezem, mint a múltban. Ötször étkezem, háromóránként sok zöldséget, gyümölcsöt – írta július 7-én Instagram-bejegyzésében Gigi.– Sokan kérdeztétek tő­lem, milyen trükk kell ah­hoz, hogy szálkásodjunk, fogyjunk vagy megtartsuk az elért eredményt. Igazából nagyon egyszerű: életmódváltás. Edzeni kell legalább heti négyszer és az étrendünkre odafigyelni (sok fehérjebevitel, vízfogyasztás). Nincs kifogás, hogy most nincs időm járni, ha akarunk valamit, azt elérjük, csak tennünk kell érte, bármiről legyen is szó az életben – vallotta be az X-Faktor mentora.