Rami Maleket "Hollywood fáraójaként" ünneplik Egyiptomban

"Hollywood fáraójaként" ünneplik az egyiptomi közösségi médiában Rami Maleket, aki a Bohém rapszódia című filmben nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat a helyi idő szerint vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban megrendezett 91. Oscar-gálán.



A 37 éves Malek az első egyiptomi származású színész, aki elnyerte az amerikai filmakadémia elismerését. Köszönőbeszédében Malek felidézte, hogy egyiptomi bevándorlók fiaként látta meg a napvilágot és első generációs amerikaiként az élete történetének egy része épp most íródik.



Az egyiptomiak a közösségi oldalakon adtak hangot örömüknek és büszkeségüknek Malek győzelmét követően.



"Az országunk fantasztikus" - írta Twitter-bejegyzésében Khaled Salah egyiptomi újságíró. "A rossznyelvek a vesztünkre fogadnak, erre az egyiptomi gének Oscar-díjat nyernek egy fiatal férfi révén, aki büszkén vállalja az egyiptomi gyökereit".



"Malek Oscar-győzelme is azt bizonyítja, hogy a bevándorlók gyermekei bővelkednek a tehetségben és inspirációs forrásként szolgálnak e nemzet számára" - fogalmazott a Twitteren egy Los Angelesben élő egyiptomi űrkutató.



Egyiptom migrációs ügyekkel foglalkozó minisztere, Nabila Makram közleményben gratulált Maleknek a győzelemhez.



A színész januárban a Golden Globe-díjat is elnyerte Freddie Mercury alakjának megformálásáért. Malek a második egyiptomi származású színész, aki Golden Globe-díjat nyert. A néhai Omar Sharif az Arábiai Lawrence és a Doktor Zsivágó című filmekben nyújtott alakításáért is elnyerte az elismerést.



Malek a Mr. Robot című televíziós sorozattal vált híressé. A széria egy Primetime Emmy-díjat hozott számára 2016-ban.