Rasszizmus miatt feljelentették Brigitte Bardot-t, miután sértő kijelentésekkel illette a Franciaországhoz tartozó indiai-óceáni sziget, Réunion lakosságát az állatok állítólagos ottani bántalmazása miatt.



A sziget prefektusának írt levelében a színésznőből és szexszimbólumból lett állatvédő aktivista "degeneráltnak" nevezte Réunion lakosságát, amely szerinte "a vademberek génjeit őrzi magában", és "barbár módon" bánik az állatokkal. Felemlegeti a "démoni" sziget állítólagos kannibál múltját is.



A 84 éves egykori filmcsillag szavai nagy felháborodást váltottak ki a szigeten, amelynek első embere, Amaury de Saint-Quentin közölte, hogy feljelenti Bardot-t fajgyűlöletet szító kijelentések miatt.



A francia tengerentúli területek minisztere, Annick Girardin kijelentette, hogy eszmecserében nincs helye a rasszizmusnak, és maga is csatlakozik a prefektus bírósági keresetéhez. Két jelentős francia antirasszista civil szervezet is feljelentést helyezett kilátásba.



Állatvédők szerint a Madagaszkártól keletre fekvő szigeten megszokott az állatok bántalmazása, és egyes vallási szertartásokban eltűrik az állatáldozatot.



Brigitte Bardot-t 1997 óta már öt alkalommal elmarasztalta bíróság rasszista megnyilvánulások miatt, amelyek főleg a franciaországi muszlimok ellen irányultak.