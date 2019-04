Rekordszámú nézőt ültetett a tévé elé a Trónok harca új évadának nyitánya

Rekordszámú, 17,4 millió amerikai nézőt ültetett a tévé elé a Trónok harca 8., befejező évadának első epizódja - közölte hétfőn a sorozatot sugárzó HBO kábelcsatorna.



A Trónok harca nézettsége két éve, a 7. évad befejező adásával állította a fel a korábbi, 16,9 milliós nézőrekordot.



Az HBO adatai szerint az új évad első adását 11,8 millió néző látta a kábelcsatornán, és 5,6 millió néző az HBO Go és HBO Now streaming-szolgáltatással.



Az HBO streaming-szolgáltatásait 2015-ben indították, azóta mintegy 7 millióra nőtt az előfizetők száma.



A vasárnapi adás a közösségi médiában is a legnagyobb eseménynek számított: erről az epizódról született eddig a sorozat történetében a legtöbb Twitter-üzenet, több mint ötmillió bejegyzés és 11 millió említés a hétvégén.



A 2007-ben debütáló Trónok harca, amely egy képzeletbeli királyság, Westeros trónjáért folyó küzdelemről szól, az HBO legsikeresebb szériája lett. A hetedik évadot átlagosan epizódonként 32,8 millió amerikai néző látta, és a tévécsatorna szerint a nyolcadik, befejező évad még ezt az érdeklődést is felülmúlja majd.



A Trónok harát világszerte 150 országban vetítik, egyes piacokról azonban az HBO-nak nincsenek pontos adatai, ezért nehéz megállapítani a globális nézettséget.



A Trónok harca utolsó epizódját május 19-én vetítik Észak-Amerikában.