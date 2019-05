Remegő lábbal küzdötte le legnagyobb félelmét Muri Enikő

Nem fél kiereszteni a hangját Muri Enikő , aki a színpadon mindent belead. Az énekesnő profi előadó, aki mégis minden színpadra lépés előtt izgul, attól függetlenül, hogy a dalt vagy a színházi darabot századszor adja elő.– Addig sosem izgulok, amíg nem kell színpadra lépni. Viszont mikor már ott állok és eljön az a pillanat, hogy ki kell lépnem nagyon izgulok – mondta az RTL Klubon látható Édesítőben Muri Enikő, aki a szombati adásban az egyik legnagyobb félelmét küzdi le.– Rettegek a magasban. Nagyjából két méter magasan lehetünk az akadálypályán és már ennyitől remeg a lábam. Szörnyű érzés itt lépdelni, alig várom, hogy a pálya végére érjek – mondta az énekesnő, aki egy ponton mégis megkedvelte ezt a kikapcsolódási formát.– Nagyon élvezem a kötélpályán csúszást, még visszafelé is csúszok egyet! Szeretem a kihívásokat, ezért is mondtam igent a mostanira, hogy leküzdjem a félelmem. A pálya végére ez egész jól sikerült – vallotta be Muri Enikő, aki a Sugarloaf mellett jelenleg három színdarabban is szerepel.