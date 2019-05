Reszkessetek, férfiak! Megnéztük a Csaló csajokat - kritika

10/6

Persze van abban némi képmutatás, hogy a legújabb amerikai vígjáték, a Csaló csajok a tipikus női film szerepében tetszeleg, miközben nemcsak a film rendezője, Chris Addison, de a négy forgatókönyvíró közül hárman is férfiak.Ezek a férfiak gondoltak egy nagyot, és elkészítették az 1988-as A Riviéra vadorzói című film női változatát, vagyis egy olyat, amiben a Steve Martin és a Michael Caine által játszott figurákat nők helyettesítik, így tehát ez a mostani film nem arról szól, hogy a férfiak milyen trükkökkel vágják át a nőket, hanem épp ellenkezőleg: a Csaló csajokban a két hősnő mutatja meg, milyen könnyű megkopasztani a férfiakat. Az alkotók becsületére legyen mondva, egész jól megmagyarázták koncepciójuk létjogosultságát. Miért tudják a nők könnyebben átverni a férfiakat, mint fordítva? A válasz: a férfiak szentül hiszik, hogy okosabbak, mint a nők.Amikor a film egyik jelenetében a férfi főszereplő elcsodálkozik azon, hogy az általa keresett jó nevű szemészprofesszor valójában egy nő – nos, ha ettől az egy jelenettől nem szégyellik el magukat a férfinézők, akkor semmitől. A Csaló csajok persze nem kíván leásni a genderkérdés mélyére, pusztán szórakoztatni szeretne, ami többé-kevésbé sikerül is neki. Ha valaki már látta A Riviéra vadorzóit (amely egyébként maga is egy újrafeldolgozás, az eredeti mű ugyanis egy 1964-es Marlon Brando-film, a Dajkamesék hölgyeknek), az érdekesnek találhatja ezt a 21. századi, modern, női változatot. Aki viszont csak most ismerkedik meg ezzel a roppant szórakoztató sztorival, az egy vicces filmet lát, amelyben jók a karakterek, és a film végi csavar is nagyot üt. Magam az előbbi csoportba tartozom, és bátran kijelenthetem, hogy a Csaló csajok nem sikerült rosszul. A proli szélhámosnőt játszó Rebel Wilson persze nem egy Steve Martin, mint ahogy Anne Hathawayből is hiányzik az az angol úri elegancia, ami megvolt Michael Caine-ben. Amikor a Csaló csajok hasonlítani szeretne a nagy elődhöz, az részint megmosolyogtató, részint nosztalgikus, de amikor nagy ritkán eltérő ötletekkel rukkol elő, akkor még azoknak is vicces lehet, akik már látták a harminc évvel ezelőtti klasszikust.Kakaskodás helyett cicaharc: Josephine (Anne Hathaway) és Penny (Rebel Wilson) egymással is verseng, nemcsak a férfiak pénztárcájáért.