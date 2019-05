Rezgett a léc, de versenyezhet Cannes-ban Tarantino új filmje

Tarantino új filmje, a Volt egyszer egy Hollywood is szerepel a cannes-i versenyprogramban - jelentették be a filmfesztivál szervezői csütörtökön.



"Tartottunk attól, hogy a film nem készül el időben. Tarantino négy hónapot töltött a vágószobában, végül sikerült befejeznie az alkotást" - mondta Thierry Fremaux fesztiváligazgató.



"25 évvel a Ponyvaregény Arany Pálmája után Tarantino újra részt vesz a fesztiválon egy befejezett filmmel és főszereplőivel együtt" - tette hozzá.



Áprilisban a fesztiváligazgató elmondta, hogy az utolsó pillanatig nyitva tartja az ajtót a Kutyaszorítóban rendezője előtt.



"Filmje szerelmes levél gyerekkora Hollywoodjához, egy 1969-es rockzenei turnéhoz, óda a mozihoz" - méltatta Fremaux.



A Brad Pitt, Leonardo DiCaprio és Margot Robbie főszereplésével készült mozi többek között Pedro Almodóvar spanyol, Ken Loach brit, Xavier Dolan kanadai, Arnaud Desplechin francia, Jean-Pierre és Luc Dardenne belga, valamint Terrence Malick amerikai rendezők legújabb filmjeivel versenyezhet az Arany Pálmáért a 72. cannes-i fesztivál hivatalos programjában.



A 72. cannes-i filmfesztivál Jim Jarmusch The Dead Don't Die című zombifilmjének díszbemutatójával május 14-én veszi kezdetét a francia Riviérán. A fesztivál május 25-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Alejandro González Inárritu ötszörös Oscar-díjas mexikói filmrendező lesz, a 83 éves Alain Delont életművéért tiszteletbeli Arany Pálmával tüntetik ki.



Egy magyar vizsgafilm, Moldovai Katalin Ahogy eddig című rendezői diplomafilmje is meghívást kapott a filmes egyetemek legjobbjait felvonultató Cinéfondation programba, Bacsó Péter Tanújának eredeti, cenzúrázatlan változatát pedig a Cannes Classics-programban vetítik.