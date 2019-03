Rita Ora már biztosan ott lesz az idei EFOTT-on!

A Spotify-on havonta 18 millió 489 ezer 743-an hallgatják, egyike azon utolsó szerencséseknek, akik Aviciivel még közös dalba foghattak, legújabb kislemeze, az OWY pedig mindössze négy napja debütált. A közel harminc éves színész- és énekesnő, a brit Voice és X-Faktor mentora, Rita Ora a napokban visszaigazolta: ott lesz Velencén, a 2019. július 9-15. között rendezett EFOTT-on!Rita Sahatçiu Koszovóban született, azonban a háborúk miatt hamar Angliában kötött ki, ahol édesapja a könnyebb kiejthetőség érdekében Orara változtatta vezetéknevüket. Kezdetben a család pubjában énekelt, a nagyközönség először Craig David Awkward című dalában hallhatta őt, 2007-ben. Két évvel később az Eurovíziós Dalfesztiválon Angliát szerette volna képviselni, de végül visszalépett, mondván: még nem áll készen erre a feladatra. Újabb két év múlva aztán berobbant a köztudatba a Dj Fresh-sel közös Hot right now című slágerrel. Innentől szárnyalni kezdett karrierje: R.I.P. dalával, majd Ora című albumával a toplisták élére tört. Megélhette, hogy Aviciivel közös dalt írhasson, amelynek csak a hivatalos klipje 125 millió megtekintésnél jár az ismert videómegosztón.Dolgozott még együtt James Morrisonnal és Iggy Azaleaval is, de kooperációi közül 2018 májusában hozta a legnagyobbat: Bebe Rexha, Charli XCX és Cardi B társaságában a Girls című slágerrel – klipjüket 57 milliószor nézték meg szerte a világon. A popdíva dalait folyamatosan adják a hazai rádiók is, a zenelejátszó appok számlálói pedig szédületes sebességgel pörögnek. Énekesi pályája mellett láthattuk mentorként a brit Voice-ban és az X-Faktorban, sőt mára kiderült, hogy színészként is megállja a helyét: számos sorozatbeli szerep mellett a Halálos iramban 6. részében, majd a Grammy-díjra jelölt A szürke ötven árnyalata című trilógiában is láthattuk, utóbbiban Christian Grey húgaként.– Jessie J után ismét egy popdívát sikerült headlinerként igazolnunk az EFOTT-ra. Várakozásaink szerint Rita Ora erős hangja, extravagáns megjelenése és laza stílusa minden fesztiválozóban mély nyomot hagy majd. Tavaly járt már Magyarországon, bár akkor azt gondolta, Budapesten van – mi csak bízni tudunk benne, hogy adott-kapott élményei miatt örökre emlékezni fog: a Velencei-tó partján koncertezett és bulizott egy hatalmasat – mondta Maszlavér Gábor, az EFOTT fesztiváligazgatója.A sokoldalú popdíva mellett megközelítőleg 200 zenei programmal találkozhatnak 2019-ben az Efottozók. A szervezők bejelentése szerint a hazai előadók közül már biztosan ott lesz a Halott Pénz, Majka, a Margaret Island, a ByeAlex és a Slepp, a Tankcsapda, a Supernem, a Road és az AWS, a hangulatról gondoskodni fog továbbá a Necc Party is, de hamarosan kiderül, aki csak megfordul Velence-Sukoró térségében, az egyhetes nyaralás ideje alatt.