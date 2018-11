Roald Dahl gyermekregényeit adaptálja a Netflix

Roald Dahl gyermekregényeiből készít animációs sorozatokat a Netflix online streaming szolgáltató a néhai brit író hagyatékkezelőjével kötött megállapodás részeként.



A streaming óriás kedden jelentette be, hogy sikerült megszereznie egyebek között a Matilda, a Karcsi és a csokoládégyár, valamint a Szofi és a HABÓ című regények megfilmesítési jogait - írja a BBC hírportálja.



A vállalat szerint a produkciók "hűek maradnak Dahl szellemiségéhez és stílusához".



A brit regényíró könyvei ma is rendkívül népszerűek a gyerekek körében. Dahl könyveit 58 nyelvre fordították le és eddig több mint 200 millió példányt adtak el belőlük világszerte.



Felicity Dahl, az 1990-ben meghalt író özvegye "a Roald Dahl Story Company történetének hihetetlenül izgalmas új fejezeteként" tekint a Netflixszel közös munkára. "Tudom, hogy Roald is le lenne nyűgözve" - jegyezte meg.



Az első animációs sorozat munkálatai a tervek szerint 2019-ben kezdődnek.