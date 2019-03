Robotok segítik majd a nézőket a tokiói olimpián

A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta pénteken azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt fognak alkalmazni, hogy "a leginnovatívabb olimpiai játékként" emlékezzenek a 2020. évi nyári játékokra. Japán közismert robottechnológiájáról, és a 2020. évi nyári játékok jó alkalmat teremtenek arra, hogy ezt bemutassa - hangsúlyozta Komija Maszaaki, az olimpia vezérigazgatójának helyettese sajtóértekezletén.



"A robotoknak nem szabad legyőzniük az embereket, baráti kapcsolatban kell lenniük velük, együtt kell dolgozniuk. Ilyen típusú robotokat képzeltünk el" - mondta. Az embereket támogató robotot (Human support robot - HSR)) a Toyota, a játékok egyik szponzora fejlesztette ki. Tizenhat robot fogja segíteni a munkát a nemzeti stadionban, öt másik robotot (DSR) pedig felszolgálásra használnak majd.



Az egy méter magas HSR robotnak egy keze van, óránként 2,2 kilométer megtételére képes. Beszél és a nézőket a helyükre tudja kalauzolni. A DSR-robotok az ételeket és italokat fogják felszolgálni a nézőknek, akik tableten rendelhetik meg azokat. Az atlétikai versenyek idején dolgoznak majd a központi stadionban. A szervezők bemutatták a másik olimpiai szponzor, a Panasonic által kifejlesztett, a dolgozók munkáját megkönnyítő speciális ruhát.



Ha valaki azt viseli, akkor a ruha támasztékot nyújt a hát és a váll számára, lehetővé téve, hogy a nehéz súlyok felemeléséhez 10-40 százalékkal kisebb erőt kelljen kifejteni. Az olimpia idején 20 ilyen ruhát fognak használni, amely a vendégeket is segítheti csomagjaik cipelésében, és a repülőtéri munkásoknak is segít a csomagok buszokra rakásában. A fejlesztések a szervezők szerint az olimpián dolgozók számára is egészségesebb és biztonságosabb munkakörülményeket biztosítanak. További robotokat is bevetnek az olimpián, őket később fogják bemutatni. Projektjük célja, hogy bemutassák a robotok lehetséges széleskörű felhasználást a mindennapokban - közölték a szervezők.