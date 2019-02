Romantikus meglepetést kapott Szőcs Renáta, a TV2 Star Academy győztese

Az első felnőtt síelés nagyon izgalmas volt. Az elején egy kicsit féltem, mert gyerekkorom óta nem volt rajtam sífelszerelés, de mivel a párom nagyon jól síel, adott is pár jó tanácsot és végig segített. Szerencsére gyorsan belejöttem és nagyon jól ment. A legnagyobb kihívás az első lesiklás volt, akkor rendesen kalapált a szívem, hogy vajon mekkorát fogok esni. Aztán mikor lejöttem esés nélkül, elég jó érzés volt. Minden percét élveztem"

Szőcs Renáta szíve nagyon kalapált az első lesiklás előtt, de szerencsére nagyobb sérülések nélkül sikerült megúsznia a kalandot.Szőcs Renáta a koncertek és a tévés szereplések mellett is sok időt tölt együtt párjával, Márkkal. A fiú nemrég egy romantikus meglepetéssel készült az énekesnőnek: meglepetés síelésre rabolta el a Mátrába. Ez az alkalom azért is volt különleges, mert bár Renáta gyermekként már kipróbálta a síelést, felnőttként még nem csatolt lécet a lábára.- mondta a TV2 Star Academy című műsorának győztese, Szőcs Renáta.A fiatal énekesnő és szerelme egyébként már néhány hónapja együtt is élnek, így sokkal több időt tudnak együtt tölteni, és programokból sincs hiány.- mesélte Szőcs Renáta, aki hozzátette: annyira megtetszett neki és párjának a síelés, hogy hamarosan Ausztriában is újra hódolnak majd új közös kedvenc sportjuknak.