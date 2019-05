Rosszullétek gyötörték: Baby Gabi arca csontosra fogyott

Elképesztő átalakuláson ment át Szklenár Gabriella , vagyis Baby Gabi, aki 16 kilogrammtól szabadult meg félév alatt. A 41 esztendős énekesnőt jó ideje rosszullétek kínozták, mire orvosai rájöttek, mi a baj. Gabi először a Fem3 Caféban, majd anak is mesélt a diagnózisról és a nagy fogyásról.– Nem éreztem jól magam, úgyhogy elmentem egy teljes kivizsgálásra. Kiderült, hogy az inzulinrezisztencia-értékem na­gyon magas – emlékezett vissza az énekesnő.– A diagnózis előtt is diétáztam, mert terhességi diabéteszem volt, de amióta kiderült, még szigorúbb étrendet kell követnem. Azóta a kilók csak úgy olvadnak le – mondta Gabi, aki többet azonban nem szeretne fogyni. Mindig is igyekezett jó formában lenni, és mostanra elérte a vágyott súlyt.– Jól érzem ma­gam, de ennél többet nem akarok leadni. Az arcomat már most is kicsit beesettnek ér­zem – mondta.