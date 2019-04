Sejtelmes alteregóit is megmutatja Madonna legújabb lemezén

Az új dalokat Portugália, valamint az énekesnő latin zene iránti, nem múló rajongása inspirált – ennek bizonyítéka az is, hogy a Madame X-en nemcsak angolul, de spanyolul és portugálul is énekel."A lemez koncepciója Lisszabonban született. Itt megtaláltam azt a törzsi szellemet és azokat a varázslatos zenészeket, akik megerősítették a hitemet abban, hogy a világ két legtávolabbi pontján is kapcsolódhatunk egymáshoz a zene segítségével" – mondja az énekesnő.A felvételek csaknem 18 hónapig készültek, Portugáliában, Londonban, New Yorkban és Los Angelesben. Madonna állandó producere, Mirwais mellett Diplo is dolgozott a lemezen, melyen a Latin Grammy-díjas Maluma, valamint Anitta, Swae Lee, és Quavo (Migos) is közeműködik vendégelőadóként.Az első kislemez, a Malumával közös Medellín már minden digitális platformon elérhető. A dalhoz készült videoklip premierje április 24-én 22:00-kor lesz az MTV-n; ennek alkalmából pedig egy exkluzív eseményt is szerveznek Londonban, ahol Madonna nem csak az album előkészületeiről mesél majd, hanem a rajongók is élőben tehetnek fel neki kérdéseket.